L'eroico Embiid mascherato torna a sollevare i 76ers per una vittoria cruciale in gara 3, mentre i Mavericks mettono finalmente fine alla sfortuna dei Suns

Reduce da una frattura orbitale e da una lacerazione del legamento del pollice, il 28enne ha superato i protocolli di commozione cerebrale poche ore prima della decisiva gara 3 dei Philadelphia 76ers contro i Miami Heat nelle semifinali della Eastern Conference.

Mancava solo il mantello dell'eroe, perché Embiid ha segnato 18 punti e ha contribuito a mantenere vivi i sogni di playoff dei 76ers con una vittoria per 99-79 al Wells Fargo Center.

Con 11 rimbalzi e un assist, Embiid ha aiutato i 76ers a strappare nel quarto quarto per ridurre il vantaggio degli Heat a 2-1 nella serie best-of-seven.

Tyrese Maxey ha guidato il punteggio dei 76ers insieme a Danny Green con 21 punti, un totale appropriato visto il ritorno del candidato MVP della sua squadra - Embiid indossa il numero 21. "Sono stato molto felice di vedere 21 punti.

"Sono stato molto felice di vedere la maglia numero 21 appesa nello spogliatoio", ha detto Maxey ai giornalisti.

"È un soldato. Pollice, maschera, commozione cerebrale, faccia rotta - lo fanno sembrare ancora più brutto ora - è un uomo resistente, è l'MVP per un motivo.

"L'attenzione che richiede è grande per noi e testimonia la sua volontà e il suo desiderio di vincere".

Lotta

Il ritorno del camerunense ha segnato il culmine di un rapido recupero, essendo stato aggiornato da "out" a "dubbio" dai 76ers solo venerdì mattina.

Dopo la sconfitta di mercoledì in gara 2, l'allenatore dei 76ers Doc Rivers aveva detto che Embiid aveva "tanti passi da fare" prima di giocare una qualsiasi partita.

"È stata una lotta", ha ammesso Embiid. "A causa della commozione cerebrale e dei vari sintomi, ma sono contento di averla superata e di essere tornato".

Il ritorno di Embiid ha sottolineato una serata agrodolce per Jimmy Butler dei Miami Heat, che all'inizio della settimana aveva detto di voler vedere la stella dei 76ers tornare per potersi confrontare con la sua personale candidatura a MVP.

Il desiderio di Butler è stato esaudito ed è stato all'altezza della sfida contro la sua ex squadra con un massimo di 33 punti, a cui ha aggiunto nove rimbalzi e due assist, ma è stato il protagonista di un attacco degli Heat del tutto spento. Tyler Herro è stato il secondo marcatore della squadra con 14 punti, mentre nessun altro ha raggiunto la doppia cifra.

Gli Heat avranno tempo fino a domenica per rimediare ai loro problemi prima di tornare al Wells Fargo Center per la quarta partita.

"Se aggiungi Joel a qualsiasi squadra, il gioco, il rapporto degli osservatori, cambia drasticamente", ha detto Butler. "È stato così per tutta la sua carriera.

"Non è questo il motivo per cui abbiamo perso la partita - non siamo rientrati, abbiamo girato la palla, non ci siamo fermati, abbiamo subito un fallo, c'è stato molto da fare - ma lui è una grande parte di questo".

Riprendersi la vita

Nelle semifinali della Western, i Dallas Mavericks hanno interrotto una serie di sconfitte di 11 partite contro i Phoenix Suns e si sono riportati in vantaggio con una vittoria per 103-94.

Il dinamico duo dei Maverick, composto da Jalen Brunson e Luka Doncic, è stato protagonista con 28 e 26 punti rispettivamente; Doncic ha mancato di poco la tripla-doppia con 13 rimbalzi e nove assist, continuando la sua scintillante corsa ai playoff.

Lo sloveno è solo il settimo giocatore nella storia dell'NBA ad avere una media di 35 punti, 10 rimbalzi e 5 assist nelle prime tre partite di una serie, secondo ESPN Stats and Info.

"L'energia è stata pazzesca", ha detto Doncic. Questo pubblico ci fa andare avanti, il pubblico è stato fantastico per tutta la partita".

L'energia e l'esecuzione sono state migliori, abbiamo avuto fiducia in noi stessi e questo è ciò che dobbiamo fare ogni partita".

"Noi ci crediamo, loro devono vincere quattro volte, quindi non è ancora finita", ha aggiunto Doncic.

Dopo aver faticato a controllare il sempreverde Chris Paul dei Suns in gara-2, i Mavericks hanno rovinato il compleanno del 37enne con una prestazione difensiva aggressiva, costringendo Paul a sette turnover a metà partita.

"Mi è sembrato che tutti e sette fossero back to back", ha detto Paul. "Se non giro la palla in questo modo, mi sembra che la partita sia diversa".

I 19 punti di Jae Crowder hanno guidato il punteggio dei Suns, che avranno l'opportunità di chiudere la serie a Phoenix in caso di vittoria per 3-1 domenica per la quarta partita.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com