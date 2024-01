L'eroe dei Boston Red Sox David Ortiz eletto nella Hall of Fame del baseball

La leggenda dei San Francisco Giants , Barry Bonds, e l'ex asso dei Red Sox, Roger Clemens, due superstar perseguitate dalle voci sull'uso di farmaci per migliorare le prestazioni, hanno mancato l'elezione nel loro ultimo anno di eleggibilità nella scheda elettorale della Baseball Writers' Association of America.

Ortiz ha giocato sei stagioni con i Minnesota Twins prima di passare ai Red Sox nel 2003, all'età di 27 anni.

È stato MVP delle World Series nel 2013, quando ha battuto un incredibile .688 con due fuoricampo in 16 battute. Ha anche aiutato i Red Sox a vincere le World Series nel 2004 - il loro primo campionato in 86 anni - e nel 2007.

"Sebbene il mio percorso verso Boston sia durato 10 anni (compresi i periodi nelle minors), questi 14 anni con la divisa dei Red Sox sono stati i migliori della mia vita. Abbiamo spezzato la maledizione e poi abbiamo vinto altri due campionati prima di ritirarmi nel 2016: che viaggio dolce e bellissimo è stato", ha detto Ortiz.

Ortiz, 10 volte All-Star, sarà inserito nella Hall of Fame a Cooperstown, New York, il 24 luglio. Ortiz ha ricevuto il 77,9% dei voti espressi, poco più del 75% necessario per l'elezione.

Ortiz è stato anche oggetto di speculazioni sugli steroidi dopo essere risultato positivo a un test anonimo nel 2003. Il programma di test ufficiali della MLB è entrato in vigore l'anno successivo e Ortiz non ha mai fallito.

Il proprietario dei Red Sox, John Henry, ha detto che Ortiz ha spostato la narrazione della squadra da una storia di maledizioni - erano passati decenni tra i titoli dopo che i Red Sox avevano venduto Babe Ruth - a momenti vincenti.

"I contributi più significativi e profondi di David, tuttavia, non si riflettono pienamente in trofei e premi, ma piuttosto sui volti di ogni giocatore abbracciato da David nel corso degli anni, nei nostri ricordi di discorsi emozionanti di raduno nel dugout e con il suo pugno alzato in solidarietà con la nostra comunità durante la sua ora più buia", ha detto Henry, riferendosi al discorso con imprecazioni di Ortiz dopo gli attentati di Boston.

Bonds e Clemens sono stati collegati all'uso di farmaci per migliorare le prestazioni grazie al Rapporto Mitchell del 2007, redatto dal senatore George Mitchell, divenuto investigatore del baseball. Ma nessuno dei due giocatori ha mai fallito un test MLB per gli steroidi e Bonds ha ammesso di aver fatto uso di sostanze che, a suo dire, erano un balsamo per l'artrite e olio di semi di lino.

Bonds ha ricevuto il 66% dei voti e Clemens il 65,2%.

Clemens ha dichiarato in una dichiarazione di non aver giocato a baseball per entrare nella Hall of Fame.

"Ho giocato per fare una differenza generazionale nella vita della mia famiglia. Poi mi sono concentrato sulla vittoria dei campionati, restituendo alla mia comunità e ai tifosi", ha twittato. "Ho dato tutto quello che avevo, nel modo giusto, per la mia famiglia e per i tifosi che mi hanno sostenuto".

Bonds ha postato su Instagram: CONGRATULAZIONI Big Papi per la tua introduzione nella Hall of Fame! Ben meritata... Ti voglio bene fratello mio".

Bonds e Clemens non erano gli unici ex giocatori controversi sulla scheda elettorale. Alex Rodriguez, che ha battuto 696 fuoricampo in 22 stagioni di carriera, era eleggibile per la prima volta, e Sammy Sosa, che ha battuto 609 fuoricampo, era al suo ultimo anno di eleggibilità sulla scheda degli scrittori.

Rodriguez è risultato positivo agli steroidi anabolizzanti nel 2003, prima che venissero applicate le sanzioni, e ha ammesso di aver usato "una sostanza vietata" dopo che i risultati sono stati resi noti nel 2009.

Due anni dopo, è stato coinvolto nell'indagine sulla clinica Biogenesis, che forniva ai giocatori integratori come l'ormone della crescita umano e il testosterone. Rodriguez ha saltato la stagione 2014 perché sospeso per aver fatto uso di PED per diversi anni e ha ricevuto solo il 34,3% dei voti espressi.

Se il voto fosse stato basato solo sulle statistiche, Bonds, Clemens e Rodriguez avrebbero avuto la meglio.

Bonds, che ha giocato all'esterno sinistro per i Pittsburgh Pirates e i San Francisco Giants durante i suoi 22 anni di carriera, è il leader di tutti i tempi della Major League Baseball con 762 fuoricampo in carriera. Ha realizzato il record di 73 fuoricampo in una sola stagione.

È stato nominato MVP della National League per ben sette volte, tra cui quattro stagioni consecutive, e ha vinto otto Gold Glove Award per la sua difesa.

Clemens, un lanciatore partente dominante, ha collezionato 354 vittorie e 4.672 strikeout nei suoi 24 anni di carriera con i Boston Red Sox, i New York Yankees, i Toronto Blue Jays e gli Houston Astros. Clemens è al terzo posto nella classifica degli strikeout di tutti i tempi della MLB ed è nono nella classifica delle vittorie di tutti i tempi. Ha fatto parte di due squadre vincitrici delle World Series degli Yankees.

Rodriguez è al quarto posto nella classifica dei fuoricampo e degli RBI di tutti i tempi, ha vinto tre premi MVP e ha fatto parte di una squadra vincitrice delle World Series. Nella sua carriera ha giocato come interbase per i Seattle Mariners e i Texas Rangers e come terza base per i New York Yankees.

C'è ancora la possibilità che Bonds, Clemens e altri che non sono più eleggibili nelle schede degli scrittori vengano votati nella Hall of Fame. Quest'anno, la commissione per l'era del gioco odierno (dal 1988 a oggi) voterà a dicembre per la classe del 2023.

Secondo la Hall of Fame, il comitato è composto da 16 votanti che sono membri della Hall, dirigenti o membri veterani dei media.

Nel 2019, l'ex lanciatore Lee Smith e l'ex esterno destro e battitore designato Harold Baines sono stati eletti dalla commissione.

Jill Martin, Amir Vera e Kevin Dotson della CNN hanno contribuito a questo servizio.

