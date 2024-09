- "L'eredità lasciata da mio padre è stata eliminata" o "L'impatto dell'eredità di mio padre è stato cancellato".

Jamie Bennington (28), figlio del defunto vocalist dei Linkin Park Chester Bennington (1976-2017), ha lanciato alcune critiche pungenti riguardo al ritorno della band. In una chiacchierata con Billboard magazine, ha accusato il co-vocalist Mike Shinoda (47) di "cancellare l'esistenza e l'eredità di mio padre in diretta e a colori". Ha anche definito Shinoda "senile e sordo alle sfumature".

Scelta controversa del nuovo vocalist

Il ritorno dei Linkin Park a inizio settembre ha suscitato una vasta gamma di reazioni. Il gruppo ha annunciato il loro ritorno attraverso un concerto in streaming per i loro fan in tutto il mondo, rivelando che Emily Armstrong (38), vocalist della band rock Dead Sara, avrebbe aggiunto la sua voce a quella del fondatore Mike Shinoda. Tuttavia, questa mossa non è stata accolta positivamente da molti fan, che l'hanno criticata a causa delle passate associazioni di Armstrong con la Scientology e il condannato Danny Masterson (48). Il 6 settembre, Armstrong ha commentato, riconoscendo la sua presenza al processo di Masterson, ma poi prendendo le distanze da lui. Ha dichiarato: "Ho zero tolleranza per l'abuso o la violenza contro le donne e mi metto nei panni delle vittime di tali crimini orrendi".

"Stai cancellando l'esistenza e l'eredità di mio padre in diretta e a colori"

Secondo Jaime Bennington, Mike Shinoda è il mastermind dietro il reclutamento del nuovo vocalist: "Stai distruggendo la vita e l'eredità di mio padre proprio davanti ai nostri occhi - durante il mese internazionale di prevenzione del suicidio. Stai ignorando le conseguenze delle credenze di Emily sulla nostra base di fan. Non c'è una dichiarazione chiara di supporto per le vittime di violenza all'interno della nostra comunità. Hai abusato della fiducia che i fan e i sostenitori, compreso me, hanno riposto in te per decenni. Ci siamo fidati di te per elevarti al di sopra del comune, ma ora sei diventato un vecchio senile e confuso".

"Mi piace veramente quando lo ascolto"

Di fronte alla forte opposizione, Mike Shinoda ha elogiato il ritorno della sua band e il nuovo ruolo di Emily Armstrong: "Emily ha sempre centrato il bersaglio e ha consegnato le parti infuocate", ha detto. Ha ammesso che i fan potrebbero avere bisogno di tempo per accettare questa trasformazione: "La vera domanda sarà sulla ricezione del pubblico. Non so come sarà la risposta, ma mi piace veramente quando lo ascolto". Sarà interessante osservare come i fan reagiranno al primo album e alle esibizioni dal vivo della band dopo la morte di Chester Bennington nel 2017. Il primo spettacolo dei Linkin Park con Emily Armington è previsto per l'11 settembre a Los Angeles, mentre il loro primo album, intitolato "From Zero", uscirà il 15 novembre.

La critica di Jaime Bennington nei confronti di Mike Shinoda non si è limitata solo al nuovo vocalist, poiché ha accusato Shinoda di tentare di "cancellare l'esistenza e l'eredità di mio padre" attraverso il ritorno dei Linkin Park. Nonostante questo, Shinoda è rimasto fiducioso nella loro decisione, esprimendo il suo apprezzamento per la nuova musica e aspettando la risposta dei fan.

Leggi anche: