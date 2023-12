L'eredità duratura de "Il colore viola

Per questo motivo, il giorno di Natale affitterà un cinema a Dothan, in Alabama, dove 165 parenti potranno vedere il film insieme. A tutti, ha detto, è stato chiesto di vestirsi di viola.

"È una grande opportunità per noi di far conoscere questo classico della cultura a una nuova generazione e di reintrodurlo in modo diverso a chi l'ha già visto", ha detto Brock.

Mentre gli spettatori di tutto il Paese si affollano nelle sale cinematografiche in questo fine settimana di festa, molti neri americani sperano di riconnettersi con una storia che è diventata una pietra di paragone culturale nella comunità nera.

Nei quattro decenni trascorsi da quando l'autrice Alice Walker ha pubblicato "Il colore viola", il romanzo è stato adattato in un film, in uno spettacolo di Broadway e ora in un musical cinematografico. Ma i fan e gli accademici dicono alla CNN che i temi della storia, come la sorellanza, l'emancipazione femminile e il superamento di abusi e difficoltà, continuano a risuonare attraverso i decenni.

Brock, che è presidente emerito della NAACP, ha detto di volere che i suoi cari, giovani e meno giovani, si confrontino con i temi del film e ne parlino. Ha detto di ritenere che la storia continui ad attirare nuovo pubblico perché parla della forza delle donne nere.

"Le donne nere sono state quelle che hanno difeso le nostre comunità, che ci hanno tenuto uniti, che hanno pregato per noi e che sono state il ponte che ha permesso alle famiglie nere di continuare a sopravvivere", ha detto Brock.

"Celebriamo i nostri uomini. Dovremmo sempre essere solidali con loro, ma sono le donne nere che sono state in fondo al totem e ancora si rialzano".

La ricchezza della femminilità nera

Alice Walker ha pubblicato "Il colore viola" nel 1982. Il romanzo racconta la storia di Celie, una giovane donna nera che cresce nella Georgia rurale all'inizio del 1900, attraverso le sue toccanti lettere a Dio. Celie e molte delle donne presenti nel romanzo subiscono decenni di abusi da parte degli uomini che fanno parte della loro vita, ma alla fine trovano la forza e l'emancipazione nei legami di sorellanza, amicizia e famiglia.

"Il colore viola" è stato ugualmente lodato e criticato per la sua cruda rappresentazione degli abusi domestici, della violenza sessuale e delle relazioni tra neri queer.

Salamishah Tillet, autrice del libro "Alla ricerca del colore viola: The Story of an American Masterpiece", ha dichiarato alla CNN che il romanzo presenta le donne nere come complesse e ricche di sfumature e celebra relazioni profonde e intense.

"Molte donne nere possono trovare parti di loro stesse per cui tifare, con cui identificarsi, di cui innamorarsi, in cui sperare. Vediamo parti di noi stesse o vediamo le nostre madri, le nostre nonne, le nostre sorelle, le nostre figlie in questi personaggi", ha detto.

"Poiché (Walker) è stato in grado di vedere la ricchezza della femminilità nera nelle vite di questi personaggi, anche noi possiamo vedere la nostra ampiezza, il nostro potenziale, il nostro dolore, la nostra speranza".

Nel 1983, Walker è stata la prima donna nera a vincere il Premio Pulitzer per la narrativa per questo romanzo. Nello stesso anno "Il colore viola" vinse anche il National Book Award nella stessa categoria.

Il regista Steven Spielberg ha adattato il romanzo in un film omonimo nel 1985, interpretato da Whoopi Goldberg, Oprah Winfrey e Danny Glover. Il film ricevette 11 nomination agli Oscar, ma non si aggiudicò alcun premio.

Il film fu anche ampiamente criticato all'epoca da alcuni neri americani per aver perpetuato stereotipi dannosi, come quello secondo cui gli uomini neri sono violenti nei confronti delle donne.

Ci furono anche critiche velatamente anti-LGBTQ per la rappresentazione della relazione tra Shug Avery e Celie, che fu vista da alcuni come "una minaccia all'unità della famiglia nera", ha aggiunto Tillet.

Alice Randall, autrice e scrittrice in residenza per gli studi afroamericani e sulla diaspora presso la Vanderbilt University, ha dichiarato alla CNN che, nonostante le critiche al film e al romanzo, il messaggio della storia è quello della resilienza come forma di resistenza.

"Celie sopporta tante cose difficili da tante direzioni. A volte i nostri nemici sono nelle nostre stesse case", ha detto Randall. "E nonostante ciò, dobbiamo rialzarci. E ancora, meritiamo la gioia... ancora al meglio ci connettiamo con l'amore e la bellezza. Non pretendendo che ci sia dove non c'è, ma trovandola dove c'è".

La storia, ha detto, riguarda in definitiva la ricerca di se stessi e l'equilibrio della comunità con gli altri.

"Questo doppio indirizzo è al centro della vita di molte donne nere. Questo equilibrio, servire la comunità, impegnarsi con la comunità, ma mantenere l'identità individuale, ma non al prezzo di una connessione interrotta", ha detto.

Una fonte di guarigione

Per alcuni, il romanzo della Walker ha messo in risalto l'esperienza di donne e ragazze sopravvissute ad abusi sessuali e fisici.

Tillet ha raccontato di aver letto il romanzo per la prima volta quando aveva 15 anni e di essersi poi rivolta al libro come fonte di guarigione dopo aver subito una violenza sessuale durante l'università.

"Abbiamo un personaggio che attraversa l'intero arco dell'esperienza del trauma, trova la sua voce, ridefinisce la sua sessualità e diventa parte di questa comunità. E in questo processo, aiuta anche altre persone a guarire", ha detto.

La storia di Celie ha ispirato Tillet a scrivere pubblicamente dell'aggressione per il suo giornale universitario. In seguito, nel 2003, ha fondato con la sorella un'associazione senza scopo di lucro chiamata A Long Walk Home, che si propone di utilizzare l'arte per facilitare la guarigione e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla violenza contro le ragazze e le donne.

"La storia di essere passata da vittima a sopravvissuta ha davvero ispirato il lavoro che facciamo come organizzazione", ha detto.

Oprah Winfrey è passata da co-protagonista del film originale a produttrice del remake musicale del Colore Viola nel 2023. Il film è una produzione della Warner Bros. Pictures, che, come la CNN, fa parte della Warner Bros. Discovery.

La Winfrey ha parlato dell'impatto duraturo che le riprese de "Il colore viola" hanno avuto sulla sua vita in occasione di una recente discussione in municipio con il regista del film, Blitz Bazawule, prima della sua uscita.

"È diventato il fondamento del modo in cui gestisco ogni cosa nella mia vita: fare tutto ciò che si può e poi affidarlo a Dio", ha detto la Winfrey. 'Il colore viola' è diventato il fondamento di quella lezione di vita e di quella guarigione per me".

Winfrey ha anche ringraziato i neri d'America e i leader della comunità per aver sostenuto il film, interpretato da Halle Bailey, Fantasia Barrino, Taraji P. Henson e altri.

Si è commossa parlando del sostegno che il film ha ricevuto finora.

"Riunirci come comunità in questo modo, vedere il sostegno e vedere tutti questi cinema già esauriti... ci siamo presentati in forze e con tanta grazia e forza", ha detto. "Tutti insieme è una cosa bellissima".

La Brock ha detto che non vede l'ora di riunire quattro generazioni della sua famiglia - la più giovane di nove anni e la più anziana di 95 - per la proiezione del film.

I membri della sua famiglia stanno viaggiando da tutto il Paese per trascorrere le vacanze insieme e vedere il film, ha detto. E incoraggia gli altri a vedere il film il giorno della prima.

"Voglio che ognuno dei miei familiari guardi il film e ne tragga ciò che lo riguarda", ha detto. "Cosa possono trarne, cosa possono trarne come parole di saggezza, gemme che possono usare".

