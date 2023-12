Notizie salienti

L'eredità di Michael Schumacher continua a vivere con il lancio di un'app per il suo 50° compleanno

Il grande della F1 ha riportato gravi lesioni alla testa in un incidente sugli sci nel 2013

Il figlio Mick vuole seguire il padre in F1

Il sette volte campione di F1 ha riportato gravi ferite alla testa in uno strano incidente sugli sci il 29 dicembre 2013 e la sua famiglia rimane ferocemente protettiva nel rivelare dettagli sul suo stato fisico. Continua a ricevere cure specialistiche nella sua casa in Svizzera.

Il comunicato afferma che Schumacher è in "ottime mani" e che si sta facendo "tutto ciò che è umanamente possibile" per aiutare il leggendario campione tedesco.

"Vi preghiamo di comprendere se stiamo seguendo i desideri di Michael e se stiamo mantenendo un argomento così delicato come la salute, come è sempre stato, nella privacy. Allo stesso tempo lo ringraziamo molto per la sua amicizia e gli auguriamo un anno 2019 sano e felice", ha aggiunto il comunicato.

Il campione di Formula Uno Michael Schumacher

La famiglia Schumacher - la moglie Corinna, la figlia Gina-Maria (pilota equestre a livello agonistico) e il figlio Mick - ha lanciato l'iniziativa "Keep Fighting" nel 2016 con l'obiettivo di riunire coloro che si ispirano al leggendario pilota.

È stata rilasciata un'app ufficiale di Schumacher - che sarà un "museo virtuale" dei successi del pilota - per onorare il pilota che ha ottenuto il record di sette campionati e 91 vittorie in gara.

"Siamo molto felici di festeggiare insieme a voi il 50° compleanno di Michael e vi ringraziamo dal profondo del cuore per averlo fatto insieme. Come regalo a lui, a voi e a noi, la Keep Fighting Foundation ha creato un museo virtuale", si legge nel comunicato.

"L'applicazione è un'altra pietra miliare nel nostro sforzo di rendere giustizia a lui e a voi, i suoi fan, celebrando i suoi successi".

"Vogliamo ricordare e celebrare le sue vittorie, i suoi record e le sue esultanze".

Il figlio 19enne di Schumacher correrà quest'anno in Formula 2 dopo aver vinto il campionato europeo di Formula Tre nel 2018 con otto vittorie su 30 partenze. Suo padre ha debuttato in F1 all'età di 22 anni.

