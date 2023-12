L'eredità di Gustav Klimt e il suo duraturo "Bacio

Oggi conosciuta come Villa Klimt, l'edificio ha subito notevoli cambiamenti dalla sua costruzione all'inizio del secolo.

All'interno, tuttavia, le stanze sono state riportate alla loro disposizione originale sulla base di fotografie storiche. Schizzi di Klimt, stampe giapponesi su blocchi di legno e sculture africane si affiancano a mobili Art Nouveau riprodotti.

Lo studio originale, inondato di luce dal giardino esterno, permette di immaginare l'artista al lavoro. Il camice da pittore blu scuro di Klimt - un indumento fluente per un uomo di grossa taglia - è drappeggiato sul letto che vi teneva. Una foto candida del pittore, scattata nel 1912, lo mostra sorridente mentre tiene in braccio uno dei suoi amati gatti.

Sono esposte anche le riproduzioni di due delle opere più conosciute di Kilmt, anche se nessuna può eguagliare la fama mondiale de "Il bacio".

Un'eredità artistica

Il "Bacio" è diventato una delle opere d'arte più conosciute al mondo. Ospitato nel Museo del Belvedere di Vienna, a pochi chilometri da Villa Klimt, il capolavoro attira ogni anno centinaia di migliaia di visitatori.

Il museo sta preparando un programma di eventi per commemorare il centenario della morte del pittore. Anche Vienna si sta muovendo in tal senso. In tutta la città sono in corso o in programma decine di mostre su Klimt e le sue opere.

L'eredità di Gustav Klimt

Ma la vita del pittore non è l'unica ad essere onorata a Vienna quest'anno. Anche altri tre giganti della creatività che hanno definito l'era del Wiener Moderne (o "Modernismo viennese") - l'architetto Otto Wagner e gli artisti Egon Schiele e Koloman Moser - sono scomparsi nel 1918.

Tutti e quattro hanno lasciato un'eredità notevole in quello che era già un vivace centro artistico. Tuttavia, è Klimt ad aver dimostrato di essere il più ricco. Mentre "Il bacio" non sarà in vendita a breve, le altre opere del pittore hanno raggiunto prezzi enormi negli ultimi anni, secondo Franz Smola, curatore del Belvedere.

"Le opere di Klimt si sono sempre classificate nelle categorie di prezzo più alte, come già accadeva durante la vita dell'artista", ha dichiarato in un'intervista via e-mail. "I ritratti di Klimt erano estremamente costosi (e) nessun altro pittore, anche secondo gli standard europei, era in grado di guadagnare tali somme per i ritratti. Ma, naturalmente, questi (prezzi) non sono paragonabili alle somme attuali che gli acquirenti delle case d'asta sono disposti a pagare per i (suoi) dipinti".

"Ma non è solo il successo finanziario che conta. I suoi quadri soddisfano, ovviamente, un desiderio di romanticismo e di estetica raffinata che ritroviamo, in particolare, nei ritratti e nei paesaggi di Klimt".

Nel 2016 Oprah Winfrey ha venduto l'opera del 1907 "Ritratto di Adele Bloch-Bauer II" per 150 milioni di dollari, dopo averla pagata inizialmente meno di 90 milioni di dollari nel 2006. Pochi mesi prima, l'investitore miliardario russo Dmitry Rybolovlev ha venduto "I serpenti d'acqua II" di Klimt a un collezionista privato per una cifra dichiarata di 170 milioni di dollari.

Dalla controversia al successo globale

Nato alle porte di Vienna nel 1862, Klimt era il secondo figlio di un incisore d'oro (che senza dubbio ebbe un'influenza fondamentale sulla cosiddetta "fase aurea" dell'artista, in cui utilizzò la foglia d'oro in molti dei suoi dipinti). Dopo l'università, insieme al fratello lavorò a diverse commissioni artistiche, tra cui i soffitti e le pitture murali di edifici pubblici come chiese, teatri e il Kunsthistorisches Museum di Vienna.

La morte del fratello e del padre di Klimt, entrambi nel 1892, influenzò profondamente il suo lavoro. Cominciò a rifiutare lo stile classico che gli aveva fatto guadagnare consensi a favore di un approccio più personale. Alla fine si dimise dall'Associazione conservatrice degli artisti di Vienna e, insieme ad alcuni artisti che la pensavano allo stesso modo, fondò il Movimento della Secessione di Vienna nel 1897.

Nel 1900, Klimt espone un nuovo e controverso murale, "Filosofia". Primo di tre dipinti realizzati per l'Aula Magna dell'Università di Vienna, l'opera presenta figure nude e un simbolismo oscuro, suscitando l'indignazione del personale universitario che presentò una petizione contro le opere d'arte per la loro presunta natura pornografica.

Se non altro, la polemica favorì la causa di Klimt. I murales rifiutati furono successivamente esposti a Parigi, dove uno di essi, "Medicina", vinse il Grand Prix all'Esposizione Universale. Questo successo segnò l'inizio della "fase d'oro" di Klimt, durante la quale realizzò le opere che lo resero un artista di fama mondiale.

Tra queste, il famoso "Ritratto di Adele Bloch-Bauer I", che fu sequestrato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Molti anni dopo, la nipote di Bloch-Bauer, Maria Altmann, si è battuta con successo per la sua restituzione alla famiglia. Nel 2006 la famiglia vendette l'opera all'asta al magnate dei cosmetici Ronald Lauder per 135 milioni di dollari, diventando così il dipinto più costoso al mondo.

Nasce un capolavoro

L'apice della fase d'oro si raggiunse nel 1908, quando Klimt completò "Il bacio". Il dipinto, che raffigura due amanti abbracciati, fu acquistato dal governo austriaco il primo giorno di esposizione per l'esorbitante cifra di 25.000 corone (circa 185.000 dollari, secondo Franz Smola). Lo storico dell'arte Alfred Weidinger ha suggerito che l'opera ritrae Klimt con la sua fidanzata di allora, Emilie Flöge, ma non c'è consenso sull'identità dei soggetti.

Vedere il dipinto di persona al Belvedere è un'esperienza straordinaria. Misurando poco meno di due metri per due, è un'opera sostanziale, molto più imponente di quanto molti visitatori possano immaginare. Tuttavia, nonostante la fama e l'acclamazione popolare, il quadro è raramente affollato di visitatori, il che lascia allo spettatore il tempo di ammirarne lo splendore.

Come gran parte delle opere di Klimt, "Il bacio" è innegabilmente erotico, ma anche profondamente tenero. Ispirato ai mosaici giapponesi e al fascino universale dell'amore romantico, il dipinto utilizza la tipica foglia d'oro dell'artista con un effetto vertiginoso.

Il Bacio" incarna i sentimenti di tenerezza e amore e parla a tutte le generazioni di persone", ha dichiarato Smola.

Klimt morì per un ictus all'età di 55 anni, circa dieci anni dopo aver dipinto "Il bacio". Ma lui, come gli altri protagonisti del Modernismo viennese, sarà ricordato per le sue notevoli imprese di espressione artistica e intellettuale.

A un secolo dalla sua morte, l'eredità di Klimt continua a vivere più che mai.

