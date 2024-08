- L'erede reale danese si sta preparando per un soggiorno di molti mesi in Africa.

Il futuro sovrano danese, il Principe Christian (18), si accinge a intraprendere un viaggio in Africa orientale per i prossimi mesi. I suoi obiettivi principali includono comprendere le operazioni quotidiane di due fattorie locali e acquisire informazioni sulle iniziative di conservazione nella zona, come annunciato dalla famiglia reale danese. L'avventura inizierà il prossimo mercoledì, con un previsto ritorno in Danimarca a dicembre. Purtroppo, i paesi dell'Africa orientale che lo ospiteranno non sono ancora stati resi noti dalla corte danese.

Questa pratica di esporre gli eredi apparenti a esperienze internazionali diverse a un'età giovane non è nuova nella famiglia reale danese. Ad esempio, il Re Frederik X (56) ha partecipato a una spedizione in Mongolia nel 1986 e ha lavorato in una vigna in California per un anno nel 1989. Dopo aver completato la scuola superiore in una scuola a nord di Copenaghen quest'estate, il Principe Christian ha espresso il suo entusiasmo per "esplorare il mondo" dopo il periodo di vacanza.

Di recente, il governo danese ha presentato una strategia africana estesa, con l'obiettivo di promuovere nuovi partenariati su vari temi sul continente. Tuttavia, la famiglia reale insiste che il viaggio del Principe sarà un'iniziativa strettamente personale e qualsiasi collegamento con la strategia africana del governo sembra improbabile.

I profondi legami della Danimarca con l'Africa possono essere fatti risalire alla vita di Karen Blixen (1885-1962, nota come Tania Blixen nel suo pseudonimo tedesco). Ha trascorso il suo tempo come coltivatrice di caffè in Kenya, che ha poi dettagliato nel suo romanzo autobiografico "Out of Africa". Il sobborgo di Nairobi di Karen è stato intitolato a lei.

