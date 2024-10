L'era della grandezza finisce con la spiacevole scomparsa del capitano Alexandra Popp.

Dopo averci riflettuto a lungo, la stella del calcio tedesco Alexandra Popp ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale. Con il cuore pesante, si allontana dopo 145 partite con la maglia della DFB e cinque anni come capitano. Il suo ultimo match si svolgerà nella sua città natale.

La principale figura del calcio femminile tedesco lascia il suo posto nella squadra della DFB. In un post su Instagram, Popp ha rivelato: "Dopo una lunga riflessione, ho deciso di concludere la mia carriera nella nazionale. La fiamma che si è accesa in me 18 anni fa si è ridotta a una piccola brace". Il nuovo allenatore Christian Wueck avrà il compito di scegliere un nuovo capitano mentre inizia il suo mandato.

Il primo match sotto il suo regno si svolgerà contro l'Inghilterra il 25 ottobre allo stadio di Wembley. Il 28 ottobre, Popp scenderà in campo per l'ultima volta nella sua amata città di Duisburg, dove il suo viaggio internazionale è iniziato.

Popp è stata la volto della nazionale femminile per quasi due decenni. Il suo atteggiamento eccezionale, la sua forza mentale, la sua personalità e le sue abilità calcistiche l'hanno resa una figura di spicco sia dentro che fuori dal campo. "Le scarpe di Alexandra Popp saranno difficili da riempire. Molti si faranno avanti per guidare, portando avanti il suo lascito", ha dichiarato Wueck in un comunicato stampa della DFB. Ha riconosciuto: "Avrei accolto con piacere l'opportunità di lavorare con lei, ma ero a conoscenza dei suoi piani dopo le Olimpiadi. Sta lasciando scarpe grandi da riempire e merita la massima ammirazione".

Il corpo come una 'bomba a orologeria'

Despite il ritiro dalla nazionale, Popp intende continuare la sua carriera nel club. Il suo contratto con il VfL Wolfsburg si estende fino al 30 giugno 2025. Tuttavia, il suo futuro nel calcio oltre questa stagione rimane incerto. Nel corso della sua carriera, Popp ha lottato contro diversi infortuni.

"Volevo prendere l'iniziativa - né il mio corpo, che è una bomba a orologeria, né nessun altro dovrebbe dettare questa decisione. Prima che l'ultima scintilla di passione svanisca, credo che ora sia il momento giusto".

Popp ha vinto la medaglia di bronzo con la squadra della DFB alle recenti Olimpiadi. Il suo più grande successo è stato conquistare l'oro alle Olimpiadi del 2016. Ha anche conquistato il titolo di vicecampione europeo nel 2022. In 144 partite internazionali, ha segnato un'impressionante quantità di 67 gol e ha servito come capitano dal 2019. Ha debuttato nella nazionale A il 17 febbraio 2010 contro la Corea del Nord. Popp ha rappresentato la squadra della DFB anche prima del suo debutto nella nazionale A. Ha vinto il campionato europeo con la squadra Under 17 e il campionato mondiale con la squadra Under 20, finendo come miglior marcatrice e MVP nel suo paese natale.

Una serie di ritiri dalla squadra della DFB

La partenza di Popp dalla squadra della DFB era stata suggerita dopo gli Europei del 2022 e il fallimento del Mondiale del 2023. Ha lasciato aperta la possibilità di continuare a giocare per la nazionale. Ha sempre scelto di continuare, ma ora ha scelto di dire addio. La portiere Merle Frohms e la difensore Marina Hegering si sono ritirate dalla squadra della DFB dopo le Olimpiadi. Popp era l'ultima campionessa olimpica di Rio rimasta in squadra. Il campionato europeo in Svizzera è previsto per l'anno successivo.

Con la partenza di Popp, la nazionale tedesca perde la sua figura di riferimento. Il giocatore versatile è stato acclamato come un'icona, essendo stata nominata "Personalità dell'anno" da "Kicker" nel 2022, diventando la prima donna a ricevere il premio. Quando ha sentito la notizia, ha riflettuto: "Cosa ho ottenuto? Ho solo giocato a calcio e sono stata me stessa. È sempre stato importante per me rimanere autentica e molti lo apprezzano. Voglio rimanere fedele a me stessa, non assumere una maschera e rimanere genuina". È schietta e si batte per i diritti delle donne nel calcio. I suoi compagni di squadra la ammirano, con Lena Oberdorf che l'ha definita "il pilastro della squadra" prima degli Europei del 2022 e ispira la generazione successiva.

I suoi avversari temono il suo atteggiamento inesorabile, i suoi potenti colpi di testa, il suo spirito indomito e la sua presenza autorevole. Quando Popp è stata costretta a saltare la finale degli Europei del 2022 a causa di un infortunio, l'allenatore dell'epoca Martina Voss-Tecklenburg ha osservato: "Se Popp avesse giocato, avrebbe potuto accendere qualcosa".

Popp è famosa come attaccante, ma ha giocato molti ruoli nel corso della sua carriera. All'inizio ha giocato in difesa per il Wolfsburg e di recente ha giocato come centrocampista difensivo per l'allenatore interino Horst Hrubesch durante le Olimpiadi a causa dell'assenza di Lena Oberdorf. "Mi piace giocare come attaccante", ha detto di recente, ma rimane fedele alla sua squadra prima di tutto.

Il suo debutto nel torneo con la squadra senior è stato il Mondiale casalingo del 2011, dove ha giocato con leggende come Birgit Prinz e Inka Grings, la portiere Nadine Angerer e l'attuale co-allenatore della DFB Saskia Bartusiak. Sono state eliminate dal Giappone agli ottavi di finale. È cresciuta all'ombra di questi giocatori formidabili, che l'hanno presa sotto la loro ala prima che diventasse una stella. "Ero già la seconda Birgit Prinz nei media a 17 o 18 anni", ha rivelato a "Kicker". "Non è stato facile. I miei genitori hanno dovuto tenermi con i piedi per terra e la mia migliore amica è sempre stata un incredibile fonte di supporto".

A causa dei suoi problemi fisici, Popp non ha mai avuto l'occasione di essere incoronata campionessa europea. Ha esordito nel torneo Euro nel 2022, all'età di 31 anni. Purtroppo, ha dovuto saltare i tornei del 2013 e del 2017 a causa degli infortuni, anche se la squadra è uscita vittoriosa nel 2013. Popp ha partecipato a quattro Coppe del Mondo, incluso il ruolo di capitano nel 2019 e il disastroso torneo del 2023 in Australia, dove sono state eliminate nella fase a gironi.

Dopo il successo degli Europei del 2022, Popp è diventata molto richiesta. Ha scambiato la maglia e i calzini con giacche e camicie, ha fatto un'apparizione a "Wetten, dass...?!", ha dato il bentornato a Thomas Gottschalk dopo un mix-up con la compagna di squadra Giulia Gwinn e ha partecipato alla rassegna annuale della TV con Markus Lanz. Nel suo libro "Allora ve lo mostrerò in campo", parla di questo periodo caotico, ma tocca anche il contrasto netto: dopo gli Europei, è morto suo padre, che aveva un legame molto stretto con lei. Quando anni prima avevano dovuto chiudere il loro negozio di macelleria e dichiarare fallimento, Popp, come giovane calciatrice, aveva dato il suo assegno di viaggio per aiutare la famiglia a far quadrare i conti. Questo fatto continua ad influenzare l'atleta di successo, impedendole di godersi indulgenze sfarzose.

Gwinn potrebbe essere la sua successora?

Fuori dal campo, Popp ha completato un apprendistato come guardiana dello zoo insieme alla sua carriera calcistica. Tuttavia, non è chiaro se continuerà a lavorare in questo settore dopo il ritiro. Il VfL Wolfsburg vuole tenere la giocatrice eccezionale in un altro ruolo: "Sarebbe negligente non provarci. Tenere Alexandra Popp nel club dopo tutti questi anni e con il suo carisma sarebbe un errore", ha detto il direttore Ralf Kellermann. Per ora, sta anche considerando la possibilità che Popp continui a giocare: "Non credo che sia impossibile che lei accompagnerà la transizione che avremo al più tardi nel 2025".

C'è una transizione in corso anche nella nazionale, con un nuovo allenatore e un nuovo capitano. Christian Wück deve ricominciare da zero. Gwinn, che già rappresenta Popp e assume responsabilità fuori dal campo, potrebbe essere la capitano del futuro. Oltre al terzino destro, Oberdorf, che è ancora fuori a causa di un infortunio al legamento crociato e al collaterale mediale, Klara Bühl, Jule Brand, Laura Freigang e Lea Schüller sono alcuni dei giocatori più popolari della nazionale. Potrebbero crescere e sotto Popp, proprio come lei ha fatto sotto la guida della generazione precedente. "Infine, auguro ai miei compagni di squadra tanto divertimento e successo per il futuro. Avete il potenziale per realizzare qualcosa di veramente grande. Avrete un altro sostenitore", conclude il suo messaggio di addio alla squadra.

Il calcio femminile in Germania sentirà la mancanza della leadership di Alexandra Popp. In futuro, potenziali successori come Giulia Gwinn potrebbero prendere il suo posto.

Despite retiring from the national team, Popp's commitment to women's football remains strong, as she continues her club career at VfL Wolfsburg.

