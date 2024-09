L'episodio olimpico ha spogliato Jordan Chiles di tutto.

Lei trionfa con una medaglia di bronzo olimpico al collo, mentre la squadra USA presenta un reclamo - ma poi prende una brusca svolta: la terza posizione di Jordan Chiles viene ritirata. Un duro colpo per la ginnasta. La battaglia per lei è lontana dall'essere finita.

La medaglia era già al collo quando ha celebrato insieme alla sua compagna di squadra USA Simone Biles e alla campionessa olimpica individuale del pavimento Rebecca Andrade del Brasile sul podio affollato dell'Arena Bercy di Parigi. Ma poi è arrivato il colpo durissimo per la ginnasta Jordan Chiles: la sua medaglia di bronzo è stata revocata, uno dei maggiori sconvolgimenti alle Olimpiadi. Di cui ha parlato per la prima volta.

Al "Forbes Power Women's Summit", ha confessato: "La cosa più significativa che mi è stata tolta è il riconoscimento di chi sono. Non solo il mio sport, ma anche la persona che sono". Invece di essere adornata di bronzo, è stata lasciata solo al quinto posto. Almeno ha conquistato l'oro a squadre.

Nella gara individuale al pavimento, Chiles era l'ultima a eseguire ed ha totalizzato 13.666 punti - quinto posto dietro le ginnaste rumene Ana Barbosu e Sabrina Maneca-Voinea, entrambe a 13.700 punti. A causa della cosiddetta regola di spareggio nella ginnastica, dove l'esecuzione conta più della difficoltà dell'esercizio, Barbosu è stata premiata con il bronzo. Era già intenta a festeggiare con la bandiera nazionale rumena al collo nella hall.

Reclamo presentato quattro secondi troppo tardi

Ma poi la squadra USA ha presentato un reclamo contro il punteggio di Chiles. Dopo aver esaminato il materiale video, la giuria ha deciso di riconoscere un elemento e di aumentare il valore di difficoltà. Chiles è salita al terzo posto - e ha potuto partecipare alla cerimonia di premiazione. Barbosu era in lacrime, ma la federazione rumena non l'ha accettato e ha protestato presso il Tribunale Arbitrale per lo Sport (CAS). Il motivo: la squadra USA ha richiesto la correzione un minuto e quattro secondi dopo invece di entro un minuto dopo l'annuncio del punteggio. Il CAS ha concordato e ha dichiarato la correzione verso l'alto nulla e non valida.

Così il punteggio originale di 13.666 punti di Chiles è stato ripristinato - ha dovuto rinunciare alla medaglia di bronzo. Barbosu è stata onorata in una cerimonia a Bucarest a metà agosto e le è stata consegnata la medaglia. La ginnasta rumena ha parlato di come la controversia l'ha resa "triste" e ha inviato "buoni pensieri" alle ginnaste USA.

È un boccone amaro da ingoiare per Chiles. "Ho seguito le regole. Il mio allenatore ha seguito le regole. Abbiamo fatto tutto ciò che era assolutamente giusto", ha detto ora. Che un peso così grande fosse stato posto su di lei ha reso così difficile accettare la decisione. La sua lotta continuerà, ha promesso. "Non è ancora finita. Perché a questo punto, non si tratta più della medaglia. Si tratta della mia pace e della mia giustizia."

"Emotivamente e verbalmente abusata"

Un possibile motivo potrebbe essere che le ricorda un momento basso nel 2018, come ha rivelato. All'epoca, il suo allenatore "emotivamente e verbalmente l'ha abusata". Chiles ha parlato di questo nel 2021 su "Peace of Mind with Taraji": "Mi ha chiamata grassa. Ha detto che sembravo un donut". Alla conferenza ora, non si è addentrata ulteriormente, ma ha spiegato di "non aver avuto la capacità di usare la mia voce o essere ascoltata" in quel momento.

