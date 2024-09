- L'episodio finale meno soddisfacente di "Game of Thrones" si guadagna il titolo sfortunato.

Secondo una recente valutazione riportata dal "Daily Mail", potrebbe essere stato identificato il peggior finale di serie TV di sempre. Nonostante l'ultimo episodio dell'epica fantasy "Game of Thrones" sia riuscito a entrare nella top ten dei peggiori finali di serie, il finale di "House of Cards" si aggiudica il primo posto. Questo episodio del 2018 ha ottenuto un misero 2.6 su 10 su "IMDB", con un calo del 55% rispetto alla valutazione media degli episodi di 8.1.

La serie Netflix è stata costretta a continuare senza il suo attore protagonista, Kevin Spacey, accusato di comportamento inappropriato. Nell'ultimo episodio di "House of Cards", c'è uno scontro mortale alla Casa Bianca tra Doug Stamper (Michael Kelly) e il Presidente Claire Underwood (Robin Wright). Questo finale ha anche superato le precedenti analisi di finali deludenti.

Il finale di "Game of Thrones" si piazza al terzo posto

Il capitolo finale della serie manga "The Promised Neverland" sembra aver deluso gli spettatori, classificandosi al secondo posto in questo nuovo studio. Superando addirittura il controverso finale di "Game of Thrones", questo ha suscitato scalpore nel 2019, con i fan che hanno addirittura avviato una petizione online per una nuova stagione finale "che abbia senso". Purtroppo, i loro tentativi sono stati infruttuosi.

La serie "Killing Eve" si è classificata al quarto posto nell'analisi dei finali di serie più deludenti. È stata seguita da "Dexter", "Due uomini e mezzo", "Ragnarok" e "Power". "Bloodline" e "MythBusters" hanno chiuso la classifica al nono e decimo posto, con i loro ultimi episodi probabilmente non ben accolti dal pubblico.

