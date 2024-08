- L'epidemiologo Hendrik Streeck si candida per l'elezione al Bundestag

Il virologo di spicco Hendrik Streeck si candida al Bundestag. Il 47enne ha ottenuto un voto all'interno del capitolo distrettuale di Bonn della CDU, diventando il candidato locale dei cristiano-democratici per le elezioni del Bundestag del 2025. Streeck ha ottenuto un impressionante 71% dei voti, secondo un rappresentante della CDU che ha parlato con dpa. Questo garantisce la sua posizione come candidato diretto della CDU nel distretto di Bonn. Streeck ha superato il presidente del distretto della CDU, Christoph Jansen, che ha ottenuto il 29% dei voti.

Streeck è a capo dell'Istituto di Virologia dell'Ospedale Universitario di Bonn. Durante la pandemia di coronavirus, è diventato noto a livello nazionale attraverso numerosi interventi nei media. Streeck ha offerto contributi come l'importanza di non minimizzare il virus ma anche di evitare allarmismi inutili.

Un distretto storico

Streeck si era già schierato con la CDU prima della pandemia, come ha lui stesso riconosciuto. Le sue aspirazioni per una candidatura al Bundestag sono state rese pubbliche a novembre 2023.

Le elezioni del Bundestag sono previste per la fine di settembre 2025. Alle elezioni del Bundestag del 2021, la candidata dei Verdi Katrin Babette Uhlig ha vinto il distretto di Bonn. Tuttavia, questo distretto ha un valore storico per la CDU - Konrad Adenauer ha vinto un'elezione lì.

L'attesa per le elezioni del Bundestag di settembre 2025 è alta, con il virologo di spicco Hendrik Streeck che si candida per un seggio. Nonostante la concorrenza all'interno del suo partito, Streeck ha ottenuto una maggioranza significativa di voti durante le elezioni del capitolo distrettuale della CDU, garantendosi la posizione di candidato diretto dei cristiano-democratici per il distretto.

Leggi anche: