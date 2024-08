- L'epidemiologo Hendrik Streeck si candida al Bundestag.

Rinomato virologo Hendrik Streeck si candida per un seggio nel Bundestag. Il 47enne ha ottenuto un voto nell'associazione distrettuale di Bonn della CDU, diventando il candidato locale dei cristiano-democratici per le elezioni federali del 2025. Secondo un rappresentante del partito, Streeck ha ottenuto un impressionante 71,7% dei voti. Di conseguenza, può correre come candidato diretto della CDU nel distretto di Bonn. Streeck ha superato il presidente del distretto della CDU, Christoph Jansen.

"La nostra città ha bisogno di una figura di spicco a Berlino che comprenda le sfide attuali e metta in atto strategie appropriate", ha commentato Streeck. "Ci troviamo di fronte a un'elezione cruciale, non solo per Bonn ma per tutta la Germania. E' fondamentale colmare le divisioni sociali, combattere il populismo e rinvigorire la fede nelle nostre istituzioni democratiche."

Streeck è a capo dell'Istituto di Virologia dell'Ospedale Universitario di Bonn. Durante la pandemia di COVID-19, ha acquisito notorietà grazie a numerose apparizioni sui media, dove ha offerto una prospettiva equilibrata sul virus. Ha sottolineato l'importanza di non minimizzare né esagerare la portata del virus.

Un collegio elettorale immerso nella storia

Prima della pandemia, Streeck era già diventato membro della CDU, come lui stesso ha dichiarato. Le sue aspirazioni a candidarsi per il Bundestag sono state rese note a novembre 2023.

Le elezioni federali sono previste per la fine di settembre 2025. Alle elezioni federali del 2021, la candidata dei Verdi Katrin Babette Uhlig ha vinto il collegio di Bonn. Tuttavia, questo collegio ha un significato storico per la CDU - Konrad Adenauer è stato precedentemente eletto lì.

