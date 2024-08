- L'epidemiologo Hendrik Streeck si candida al Bundestag.

Il noto virologo Hendrik Streeck si candidata per un seggio nel Bundestag. Il 47enne ha ottenuto la nomination all'interno della sezione di Bonn della CDU, con i cristiano-democratici che hanno selezionato il loro rappresentante locale per le elezioni del Bundestag del 2025. Streeck ha ottenuto il 71,7% dei voti, come riferito da un rappresentante del partito. Questa vittoria gli garantisce il diritto di candidarsi come candidato diretto della CDU nel distretto di Bonn. Streeck ha superato il presidente del distretto della CDU, Christoph Jansen.

In una dichiarazione, Streeck ha affermato: "La nostra città ha bisogno di un potente rappresentante a Berlino, qualcuno che riconosca le sfide del nostro tempo e agisca di conseguenza. Ci stiamo dirigendo verso un'elezione cruciale, non solo per Bonn, ma per l'intera Germania. L'attenzione è rivolta a colmare il divario sociale, contrastare il populismo e rinvigorire la fiducia nelle nostre istituzioni democratiche".

Streeck fa campagna nel collegio di Konrad Adenauer

Streeck è direttore dell'Istituto di Virologia dell'Ospedale Universitario di Bonn. Le sue apparizioni sui media durante la pandemia di COVID-19 lo hanno proiettato nella ribalta come uno dei maggiori scienziati del paese. Streeck ha espresso le sue opinioni contro la banalizzazione del virus, ma anche contro l'esagerazione dei suoi pericoli.

Si dice che Streeck sia diventato membro della CDU prima della pandemia, secondo il suo racconto. Le sue intenzioni di candidarsi al Bundestag sono emerse a novembre 2023.

Le elezioni del Bundestag sono previste per la fine di settembre 2025. Alle elezioni del Bundestag del 2021, la candidata dei Verdi Katrin Babette Uhlig ha vinto il collegio di Bonn. Tuttavia, la CDU ha una forte influenza storica nella regione - Konrad Adenauer è stato precedentemente eletto lì.

