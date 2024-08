- "Leoniden non si identifica come un ensemble musicale di circo" o "Leoniden si distingue da una band di carnevale" sono possibili parafrasi per il testo dato.

Secondo Leoniden, la band rock di Kiel, la loro formula vincente non è qualcosa che possono facilmente replicare. Come racconta il frontman Jakob Amr all'agenzia di stampa tedesca, "La musica che creiamo è piuttosto intensa, rumorosa e distorta. I nostri concerti dal vivo non sono diversi". Contrariamente a ciò che consiglierebbe agli altri, sono proprio queste intense e distorte melodie e i testi non proprio felici che hanno mantenuto la band in vetta per anni. Pertanto, è appropriato che il loro quarto album, uscito oggi, si intitoli "Melancholic Masterpieces".

Lennart Eicke, il chitarrista, è ovviamente orgoglioso del suono unico di Leoniden. Dice: "Il caos pazzesco che creiamo è piuttosto fico". I fan hanno già avuto un assaggio del nuovo album con brani come "Never Never" e "Keep Fumbling". Il nuovo album, dice lui, è vario e diversificato - un netto contrasto con i loro tre album precedenti.

Eicke, 34 anni, parla ulteriormente del nuovo album. "In passato, annunciavamo il prossimo album mentre eravamo ancora in tour. Questa volta abbiamo avuto più tempo. Si potrebbe dire che questo è il nostro primo vero album - non solo una raccolta di canzoni finite in un determinato momento". Secondo lui, il quarto album è "una versione più audace, coerente, riflessiva e ponderata di Leoniden".

Con il nuovo album, Leoniden vuole sottolineare che, sebbene i loro concerti siano feste selvagge e la loro musica ideale per ballare, i loro testi non sono mai semplici o superficiali. "Non siamo una band da circo", aggiunge Amr, anche lui di 34 anni.

La mancanza di testi allegri da parte di Leoniden indica che la creazione di musica per loro è principalmente un modo per elaborare. Dice Amr: "Scriviamo canzoni su cose che ci tengono svegli la notte o che abbiamo portato con noi per tanto tempo". Spesso non sono argomenti specifici, ma piuttosto sensazioni vaghe.

Da ottobre, Leoniden tornerà in tournée con i brani del loro nuovo album. Suoneranno anche brani del loro album del 2021 "Complex Happenings Simplified Into a Basic Plan", che ha raggiunto la vetta delle classifiche degli album tedeschi. Questo si chiama successo.

