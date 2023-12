Leonardo DiCaprio ha ispirato Lily Gladstone a spendere la sua paghetta per una cassetta VHS di "Titanic".

L'entità del fandom della Gladstone per DiCaprio include, ovviamente, la sua memorabile interpretazione di Jack Dawson in "Titanic" del 1997, un film che ha detto di aver amato quando è uscito per la prima volta.

"È stata una delle prime cose per cui ho speso la mia paghetta", ha dichiarato la Gladstone a People in un'intervista pubblicata lunedì. "Ho preordinato il doppio set di VHS da Toys 'R' Us quando era ancora in circolazione".

La Gladstone ha chiarito di non essersi completamente immedesimata nella "Leo-mania" dell'epoca, dicendo: "Ho amato quel film per il film e per Kate Winslet", e che DiCaprio le piaceva "perché Jack Dawson era fantastico".

"Ed è buffo, ogni volta che avevo delle cotte in prima media - perché l'anno in cui uscì il film per me - proiettavo le mie cotte su Jack Dawson. Non era mai per Jack Dawson", ha detto.

Più di due decenni dopo, la Gladstone si è trovata a recitare accanto al premio Oscar nel film "Killers of the Flower Moon", diretto da Martin Scorsese. Nel 2021, Gladstone ha anche raccontato di aver ricevuto un invito speciale da DiCaprio in persona.

"Ho ricevuto un messaggio sul mio telefono da un numero non indicato che diceva: "Ehi, sono Leo. Vuoi venire a cena da noi?". L'ho guardato e mi sono detta: "È davvero lui?"". Ha raccontato.

Dopo aver avuto la conferma che si trattava proprio di DiCaprio, Gladstone ha raccontato che "si sono appesi al fuoco fuori" da casa sua e hanno parlato della loro infanzia durante la cena.

"Killers of the Flower Moon", ora disponibile su richiesta, ha suscitato un grande interesse per gli Oscar da quando è stato proiettato nelle sale a ottobre.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com