L'entusiasmo dei membri della famiglia per gli ambienti residenziali

Si registra un ulteriore calo dei tassi ipotecari, numerosi individui stanno valutando le loro abitazioni personali. Nel mese di luglio, le richieste di prestiti per la costruzione sono state tante quante non se ne vedevano in due anni.

La domanda dei consumatori tedeschi per i prestiti ipotecari ha registrato un significativo aumento nel mese di luglio, raggiungendo i livelli del 2022, come riportato da Barkow Consulting sulla base dei dati della Banca centrale europea. Le banche tedesche hanno concesso 19,5 miliardi di euro di nuovi affari, con un aumento del 25% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Nel mese di giugno, i nuovi affari nel finanziamento della costruzione avevano già registrato un recupero, crescendo del 17% a 16,3 miliardi di euro.

Il risveglio del mercato del finanziamento della costruzione sembra essere guidato dall'aumento dei canoni di affitto e dal recente calo dei tassi di interesse, secondo Peter Barkow, direttore generale di Barkow Consulting. "L'aumento è qui". Quest'anno, il valore totale dei nuovi affari ha già superato quello dell'anno precedente del 18%, raggiungendo 112 miliardi di euro. I tassi ipotecari sono stati in calo di recente, con le condizioni dei prestiti a 10 anni attualmente inferiori al 3,5%, dopo aver raggiunto il picco del 4,2% alla fine del 2023.

Rinascita del mercato immobiliare

Il finanziamento privato della costruzione aveva registrato un boom fino alla primavera del 2022, raggiungendo un volume mensile di oltre 32 miliardi di euro al suo picco. Tuttavia, la tendenza al rialzo è stata interrotta da un rapido aumento dei tassi di interesse, rendendo i prestiti ipotecari più costosi dopo anni di tassi di interesse bassi. Inoltre, i costi della costruzione in aumento hanno spinto molte persone ad abbandonare i loro progetti di costruzione o acquisto di case. Di conseguenza, i nuovi affari nel finanziamento della costruzione sono scesi a 161 miliardi di euro nel 2023, con un calo del 37% rispetto alle cifre del 2022, secondo i dati di Barkow Consulting.

L'Associazione dei banchieri Pfandbrief (VDP), che rappresenta i principali finanziatori immobiliari in Germania, ha anche segnalato un aumento dell'attività di prestito. L'associazione ha registrato il livello più alto di nuovi affari con i prestiti ipotecari dal terzo trimestre del 2022, guidato dalla maggiore domanda di finanziamento delle case e degli appartamenti. Ciò suggerisce che la crisi immobiliare potrebbe essere giunta al termine, come recentemente dichiarato dall'VDP, che ha anche segnalato una stabilizzazione dei prezzi degli immobili nel secondo trimestre.

Con la rinascita del mercato immobiliare, molte persone stanno valutando gli investimenti nel settore immobiliare, in particolare nel settore delle abitazioni. Data la diminuzione dei tassi ipotecari, la domanda di prestiti immobiliari è notevolmente aumentata, a beneficio sia degli acquirenti di case che degli sviluppatori immobiliari.

