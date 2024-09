L'entità taiwanese sostiene che i burst pagers provengono dall'Ungheria, non dalla nostra azienda

Molti radiotelefoni esplodono in Libano. Gold Apollo, un'azienda taiwanese, afferma di non essere il produttore. Invece, indica un'azienda ungherese.

Dopo che numerosi radiotelefoni sono esplosi simultaneamente in Libano, il presunto produttore, Gold Apollo, con sede a Taiwan, ha negato ogni coinvolgimento nell'incidente. Il CEO di Gold Apollo, Hsu Ching-Kuang, ha dichiarato a Taipei: "I dispositivi portavano il nostro logo, ma non li abbiamo prodotti."

Gold Apollo ha ammesso che un'azienda ungherese, identificata come BAC, era responsabile della progettazione e produzione dei radiotelefoni. Gold Apollo ha concesso a BAC di utilizzare il suo marchio in determinate regioni per vendere i prodotti. Secondo un accordo, tutti gli aspetti della produzione erano sotto il controllo di BAC.

Il modello, AR-924, segnalato dai media, è anche prodotto e venduto da BAC. BAC Consulting è stata identificata come distributore europeo, come confermato da CNN. Questa relazione con BAC è iniziata tre anni fa, quando BAC si è avvicinata a Gold Apollo. Inizialmente, BAC importava solo cercapersone e prodotti per le comunicazioni da Gold Apollo, ma in seguito ha informato Gold Apollo del suo piano di produrre i propri cercapersone e ha richiesto il permesso di utilizzare il marchio dell'azienda taiwanese.

Le notizie recenti suggeriscono che Gold Apollo potrebbe considerare azioni legali a causa della sua considerazione come vittima. L'azienda, fondata nel 1995, si specializza in sistemi di comunicazione wireless. Un alto funzionario di sicurezza taiwanese ha informato CNN che circa 260.000 cercapersone sono stati spediti a Taiwan tra gennaio 2022 e agosto 2024, ma non c'è alcun record del loro invio in Libano o nel Medio Oriente.

Accusa di Mossad

Hezbollah e l'Iran accusano Israele di aver innescato le esplosioni dei radiotelefoni. Un alto funzionario di sicurezza libanese e un'altra fonte hanno riferito che una scheda di circuito imbottita di esplosivi e un codice erano stati inseriti nel dispositivo da Mossad. Secondo queste fonti, la rilevazione del dispositivo era quasi impossibile, neanche con dispositivi o scanner avanzati.

I 5.000 radiotelefoni sono stati ordinati da Hezbollah e contrabbandati in Libano all'inizio dell'anno. Martedì, circa 3.000 dei radiotelefoni sono esplosi a causa di un messaggio crittografato, che ha attivato simultaneamente gli esplosivi. Secondo le fonti, nove persone sono morte e circa 2.750 sono rimaste ferite. Hezbollah ha giurato vendetta contro Israele in risposta.

All'inizio di quest'anno, il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha esortato i membri e le famiglie di Hezbollah nel sud del Libano a disattivare i loro telefoni cellulari. Ha dichiarato: "Spegnili, seppelliscili o mettili in una scatola di ferro." Secondo lui, Israele poteva monitorare i movimenti della rete terroristica sostenuta dall'Iran attraverso questi dispositivi mobili. "Il collaboratore è il telefono cellulare che hai in mano, quello di tua moglie e quello dei tuoi figli. Questo telefono è il collaboratore e l'assassino."

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per le esplosioni dei radiotelefoni in Libano, considerando il coinvolgimento di Gold Apollo a causa dell'utilizzo del suo marchio. Tuttavia, Gold Apollo ha chiarito che un'azienda ungherese, BAC, era responsabile della produzione e del progetto dei radiotelefoni, con il permesso di utilizzare il marchio dell'azienda taiwanese.

Leggi anche: