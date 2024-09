- L'ente governativo si impegna a finanziare la costruzione delle dighe della valle

Sulla base delle informazioni fornite dalla Società per l'approvvigionamento idrico della Turingia (TFW), c'è un bisogno urgente di un aumento significativo dei fondi per la manutenzione dei bacini di proprietà dello stato in futuro. Questa conclusione deriva da un piano di manutenzione e ristrutturazione a lungo termine preparato dalla TFW e presentato al governo dal Ministro dell'Ambiente Bernhard Stengele (Verdi). Il piano suggerisce di destinare tra €40 e €60 milioni all'anno entro il 2034, ovvero circa tre volte i €13 milioni previsti per quest'anno.

Il motivo principale di questo aumento della richiesta di fondi è rappresentato da tre grandi progetti in corso, secondo la TFW. Questi progetti includono la ristrutturazione completa delle dighe di Weida e Schönbrunn, nonché l'ampliamento e la ristrutturazione della vasca di ritenuta delle acque di Straußfurt.

La TFW gestisce più di 130 dighe e vasche di ritenuta delle acque di proprietà dello stato nel Libero Stato. Secondo Stengele, è fondamentale rendere la cancelleria consapevole della costante necessità di investimenti per queste dighe e vasche. Ha sottolineato che garantire questo finanziamento nei futuri bilanci dello stato è essenziale per garantire la sicurezza delle dighe.

Secondo il Ministero dell'Ambiente, la bozza di bilancio per il 2025, prevista per essere preparata dal nuovo governo rosso-rosso-verde, prevede di destinare circa €20 milioni per le dighe. Tuttavia, la decisione finale sul bilancio per l'anno successivo dipenderà dal nuovo parlamento costituito dopo le elezioni statali.

La Turingia è sede di più di 200 dighe, vasche di ritenuta delle acque e bacini, che svolgono un ruolo cruciale nella prevenzione delle alluvioni e nel mantenimento dell'approvvigionamento idrico dello stato.

La TFW riconosce la necessità di un finanziamento continuo per la manutenzione a causa dei progetti di ristrutturazione estesi delle dighe di Weida e Schönbrunn, nonché dell'ampliamento della vasca di ritenuta delle acque di Straußfurt. Garantire un finanziamento sufficiente nei futuri bilanci dello stato è cruciale per garantire la sicurezza di queste dighe e vasche.

