- L'ente finanziario NRW.Bank riduce ancora una volta la sua dotazione di finanziamento.

La banca principale dello Stato della Renania Settentrionale-Vestfalia, NRW.Bank, ha ulteriormente ridotto le proprie risorse finanziarie. Nel primo semestre di quest'anno sono stati concessi finanziamenti per un totale di 4,2 miliardi di euro, secondo la dichiarazione del principale organismo di finanziamento della banca. Si tratta di una riduzione del 7% rispetto all'anno precedente, che aveva già registrato un calo significativo dei finanziamenti. Tuttavia, il settore dell'edilizia ha registrato un aumento dei finanziamenti nel primo semestre del 2024, con la banca che ha registrato un aumento del 37% per raggiungere 1,3 miliardi di euro. Al contrario, il settore economico ha registrato una riduzione del 20% dei finanziamenti, raggiungendo 1,2 miliardi di euro. La banca ha riferito di stare gradualmente tornando ai livelli pre-COVID-19. Anche il settore delle infrastrutture e dei comuni ha registrato una riduzione. La domanda di nuovi finanziamenti è diminuita del 17% nel primo semestre dell'anno, raggiungendo 1,7 miliardi di euro. Infine, c'è stata un'aumento della domanda per il programma di alloggi per i rifugiati della banca, con 115,7 milioni di euro di finanziamenti assegnati, pari al 57% in più rispetto all'anno precedente.

La riduzione delle risorse finanziarie di NRW.Bank potrebbe avere un impatto sulle sue strategie di politica abitativa. despite the overall decrease in funding, the housing sector in North Rhine-Westphalia experienced a significant increase, demonstrating the sector's relevance in the bank's housing policy.

Leggi anche: