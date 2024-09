L'ente di regolamentazione, la FDA, autorizza il lancio del primo vaccino antinfluenzale auto-somministrato a casa.

FluMist è uno spray nasale prodotto da AstraZeneca che viene utilizzato per la prevenzione dell'influenza negli Stati Uniti dal 2003. Attualmente viene venduto in farmacie e ambienti sanitari per persone tra i 2 e i 49 anni, dietro prescrizione medica.

Di recente, la Food and Drug Administration (FDA) ha concesso l'autorizzazione il venerdì, offrendo un ulteriore metodo per le persone idonee per acquisire il vaccino. Questa nuova modalità consente l'auto-amministrazione da parte degli adulti o l'assistenza da parte di un caregiver per i bambini a casa.

AstraZeneca prevede di consegnare il vaccino attraverso una farmacia online di terze parti, che verificherà l'idoneità e la prescrizione prima di inviarlo. La società prevede che questa opzione sarà disponibile all'inizio della prossima stagione di virus respiratori.

"Oggi l'autorizzazione del primo vaccino influenzale per l'auto- o l'amministrazione da parte di un caregiver offre un'opzione in più per acquisire un vaccino influenzale stagionale sicuro ed efficace che può offrire maggiore comodità, flessibilità e accessibilità per le persone e le famiglie", ha dichiarato il dottor Peter Marks, direttore del Centro per l'Evaluazione dei Biologici e la Ricerca della FDA.

Ha sostenuto: "Vaccinarsi ogni anno è il modo più efficace per prevenire l'influenza, che causa malattie in una parte significativa della popolazione degli Stati Uniti ogni anno e può comportare complicazioni serie, tra cui il ricovero in ospedale e la morte".

La stagione 2023-24 ha segnalato almeno 35 milioni di casi di influenza, 400.000 ricoveri e 25.000 decessi, secondo le stime dei Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti. Il CDC raccomanda la vaccinazione per tutti i soggetti di età superiore ai 6 mesi ogni anno. Tuttavia, i tassi di vaccinazione sono recentemente diminuiti; l'ultima stagione ha visto solo circa la metà degli adulti e dei bambini che hanno ricevuto la loro vaccinazione influenzale annuale.

FluMist è l'unica opzione priva di ago per la vaccinazione influenzale negli Stati Uniti. Utilizza una versione attenuata del virus influenzale vivo per la protezione; mentre le varianti iniettabili utilizzano virus inattivati o proteine per addestrare il sistema immunitario contro il virus. AstraZeneca afferma che FluMist offre lo stesso livello di protezione degli altri vaccini influenzali.

Quando la FDA ha annunciato la revisione di un potenziale vaccino influenzale auto-amministrabile lo scorso anno, i medici hanno espresso il loro sostegno per opzioni più accessibili, ma non si aspettavano che l'auto-amministrazione avrebbe avuto un impatto significativo sui tassi di vaccinazione.

Il dottor Ashish Jha, decano della Brown University School of Public Health e il precedente coordinatore della risposta al Covid-19 della Casa Bianca, ha dichiarato che rendere un'opzione di vaccino influenzale auto-amministrabile disponibile per l'acquisto senza prescrizione medica potrebbe aumentare ulteriormente l'accessibilità.

Ma ha fatto notare che fino al 10-15% delle persone potrebbe avere paura degli aghi, quindi offrire più opzioni prive di ago potrebbe aumentare i tassi di vaccinazione.

"Penso che l'impatto sarà modesto", ha detto. Tuttavia, sperava che potesse portare a una maggiore consapevolezza, eventualmente attraverso ulteriori campagne di marketing da parte di AstraZeneca o ulteriori ricerche su vaccini intranasali più facili da ottenere. "Lo considero un passo positivo".

Mantenere una buona salute è fondamentale per combattere efficacemente l'influenza, rendendo i vaccini annuali, come FluMist, un elemento essenziale della propria routine di salute. Con l'autorizzazione della FDA all'auto-amministrazione, più persone potrebbero trovare più comodo e accessibile ottenere il loro vaccino influenzale.

