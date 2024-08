Manifestazioni alla terminale aeronautica - L'ente di regolamentazione, BER, avvia una causa contro Last Generation, chiedendo un risarcimento.

L'Aeroporto di Berlino-Brandeburgo intraprende azioni legali contro i membri di "The Last Generation" per ottenere un risarcimento. Un rappresentante dell'aeroporto ha dichiarato: "A seguito di un'azione di disturbo compiuta da membri di 'The Last Generation' nel novembre 2022, l'autorità aeroportuale sta cercando un risarcimento da sei individui associati al gruppo". La causa è stata apparentemente presentata al tribunale regionale di Cottbus.

Il tribunale regionale non ha ancora autenticato la causa. Si attende ancora una risposta alla causa. Secondo BER, l'importo totale richiesto a titolo di risarcimento ammonta a circa 33.000 euro. Tale importo copre solo le spese sostenute dall'aeroporto a causa della ripresa delle operazioni di volo e le perdite di entrate per i voli cancellati, ha sottolineato il portavoce. Ad esempio, ha citato i lavori di riparazione della recinzione dell'aeroporto, il dispiegamento del corpo dei pompieri dell'aeroporto e le tariffe di atterraggio e decollo non pagate.

Migliaia di viaggiatori colpiti dai blocchi

Il 24 novembre 2022, i membri del gruppo "The Last Generation" hanno ostacolato le operazioni di volo per circa due ore. La polizia federale tedesca ha riferito che due gruppi hanno violato la proprietà dell'aeroporto, con alcuni attivisti che si erano incollati a terra. L'aeroporto di Berlino ha sospeso le operazioni su entrambe le piste. Secondo BER, circa 40 voli con circa 3.000 passeggeri sono stati interessati, o cancellati o dirottati.

"Il disturbo ha notevolmente influito sulle operazioni e sull'utilizzo dell'aeroporto", ha continuato il portavoce. L'autorità aeroportuale intende sottolineare attraverso la causa che "non appoggia tali disturbi e i responsabili devono anche rispondere all'aeroporto".

BER sostiene che si sono verificate in totale 4 occasioni in cui i climate activists hanno tentato di ostacolare il traffico aereo a BER entrando nella zona sicura dell'aeroporto. Solo il 24 novembre 2022 le operazioni di volo hanno dovuto essere brevemente sospese.

