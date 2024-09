L'ente aziendale dell'UFC raggiunge un accordo da 375 milioni di dollari in una causa collettiva intentata da ex atleti.

L'accordo di conciliazione, reso noto da TKO, la società madre dell'UFC, attraverso una presentazione alla Commissione per i Titoli e gli Scambi degli Stati Uniti, dovrebbe risolvere tutte le controversie per un importo totale di $375 milioni, subordinato all'approvazione del giudice distrettuale degli Stati Uniti Richard Boulware di Las Vegas.

I dettagli dell'accordo di conciliazione proposto non sono ancora stati resi pubblici in tribunale e le specifiche, come eventuali confessioni o negazioni di condotta illecita da parte della società, sono ancora riservate.

I contendenti della causa Le v. Zuffa hanno sostenuto che l'UFC ha utilizzato la propria posizione dominante nelle arti marziali miste (MMA) per ridurre le possibilità che i propri atleti ricevano offerte da altri promoter e hanno argomentato che l'UFC ha "ridotto ingiustamente la compensazione" per i fighters eseguendo "una serie di azioni escludenti e anticoncorrenziali".

La causa, presentata originariamente nel dicembre 2014 da fighters in pensione come Cung Le, Nate Quarry, Jon Fitch e altri, ha coinvolto atleti che hanno gareggiato per l'UFC tra dicembre 2010 e giugno 2017, secondo Berger Montague, lo studio legale che rappresenta i querelanti. Lo scorso anno, Boulware ha concesso lo status di causa collettiva ai fighters che hanno gareggiato per l'UFC negli Stati Uniti durante questo periodo.

L'UFC ha presentato una richiesta di rigetto della causa nel 2015, ma il tribunale ha respinto la richiesta.

L'UFC e i querelanti hanno originariamente concordato su un accordo di conciliazione di $335 milioni che comprendeva sia la causa Le v. Zuffa che una causa separata, ma Boulware ha respinto questo accordo, come riferito da Reuters, a causa della distribuzione dei fondi ai querelanti.

"Abbiamo raggiunto un accordo rivisto con i querelanti per risolvere la causa Le, tenendo conto delle preoccupazioni espresse dal giudice Boulware", ha dichiarato l'UFC a CNN.

"Mentre pensavamo che il originale accordo di conciliazione fosse equo - una opinione condivisa dai querelanti - crediamo che sia nell'interesse di tutte le parti porre fine a questa causa".

L'accordo di conciliazione a nove cifre si riferisce solo alla causa Le v. Zuffa, mentre la causa Johnson v. Zuffa contro l'UFC, la principale organizzazione di MMA al mondo, rimane irrisolta. La causa Johnson è ancora nelle prime fasi e una richiesta di rigetto è ancora in attesa, secondo la dichiarazione dell'UFC.

"Crediamo che questo nuovo accordo proposto per la causa Le sia un grande risultato per la classe di fighters UFC che rappresentiamo", ha dichiarato Berger Montague a CNN. "Se approvato, fornirebbe un immediato sollievo finanziario a oltre 1.000 fighters, che riceverebbero un considerevole aumento dei loro guadagni dall'UFC durante le loro carriere da fighters".

"Ci

