- L'Enochs di Regensburg mette in guardia contro la fiducia di Ulm

Jahn Regensburg si prepara ad affrontare Ulm in uno scontro per la promozione in Bundesliga II venerdì (18:30/Sky). Con diversi big player nelle loro file, Ulm è "eccellente nei calci da fermo", ha avvertito l'allenatore Joe Enochs. La squadra di coach Thomas Wörle può anche contare sulla propria "fiducia dalla seconda metà della scorsa stagione". Ulm ha conquistato la promozione diretta come campioni della 3. Liga, mentre Regensburg ha dovuto passare dai playoff.

Regensburg ha perso l'opener 0:2 contro il Hannover 96. Tuttavia, Enochs è stato ottimista nel dire che la sua squadra non si è disintegrata dopo essere andata in svantaggio già al 23'. "Questo è molto positivo."

Il Ritorno di Kühlwetter?

Ulm è caduto 1:2 contro il 1. FC Kaiserslautern. Enochs ha elogiato la "molto stabile" squadra di Ulm, che difende bene e gioca un "contropiede eccellente".

L'allenatore di Regensburg può ora programmare con l'attaccante Christian Kühlwetter. L'ex Heidenheimer ha mancato la partita di Hannover a causa di uno strappo muscolare alla coscia. "Ci sentiamo bene nel far giocare Christian Kühlwetter", ha riferito Enochs. Tuttavia, il centrocampista Tobias Eisenhuth si è infortunato al ginocchio in un tackle.

