Leno spiega le ragioni per cui ha rifiutato l'invito di Nagelsmann.

Bernd Leno ha apparentemente rifiutato l'invito per unirsi alla nazionale per le prossime partite della Nations League. Dopo aver parlato con l'allenatore Julian Nagelsmann e il preparatore dei portieri Andreas Kronenberg, il 32enne del Fulham della Premier League ha spiegato al quotidiano "Bild": "Mi hanno detto che sarei stato incluso, ma non avrei giocato. Quindi ho optato per allenarmi a Londra".

Con avversarie come la Bosnia-Erzegovina questo venerdì (ore 20:45 CET su RTL e in diretta su ntv.de) e i Paesi Bassi tre giorni dopo a Monaco di Baviera, la squadra tedesca è pronta a scendere in campo. Leno era uno dei portieri di riserva negli anni, alle spalle di Manuel Neuer e Marc-André ter Stegen. Con il ritiro di Neuer e l'infortunio al ginocchio di ter Stegen, Julian Nagelsmann si affiderà a Oliver Baumann e Alexander Nübel durante le partite di ottobre. Nübel non ha ancora esordito in nazionale, mentre Baumann non ha esperienza nella squadra più prestigiosa. Janis Blaswich è il terzo portiere della squadra.

Leno, che gioca spesso come titolare al Fulham, ha dichiarato a "Bild": "Julian sa che sono sempre pronto ad aiutare se necessario e posso fare la differenza per la squadra". A 32 anni, non è più un novellino e non ha mai cercato trattamenti speciali dopo Neuer e ter Stegen.

Gli analisti hanno espresso preoccupazione per l'esclusione di Leno

Leno, che ha rappresentato la Germania per l'ultima volta a settembre 2021, ha dichiarato: "Dopo tutte le partite che ho giocato in Bundesliga, Premier League e a livello internazionale, Julian e Andreas sanno cosa hanno in me". Ha aggiunto: "Sarò sempre orgoglioso e speranzoso di indossare la maglia della nazionale, ed è il mio obiettivo finale".

In precedenza, l'ex campione europeo Fredi Bobic e l'ex portiere della nazionale Roman Weidenfeller hanno criticato la scelta dei portieri di Nagelsmann. Bobic ha dichiarato: "Bernd Leno mi manca in ogni modo. Non capisco perché non sia incluso". Weidenfeller ha aggiunto: "Bernd Leno ha la maggiore esperienza internazionale, a mio avviso. (...) Per me, Bernd Leno è indiscutibilmente un portiere della nazionale che deve essere in

