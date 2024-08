L'enigmatico associato del fondatore di Telegram ha attirato l'attenzione.

Nel mondo della tecnologia, la notizia shock di questa settimana: Pavel Durov, il ricco fondatore dell'app di messaggistica Telegram, è stato arrestato dalla polizia. È stato trattenuto all'aeroporto di Parigi-Le Bourget sabato scorso, appena sceso dal suo jet privato. È stato rilasciato mercoledì sera ma potrebbe ancora affrontare accuse, con un'udienza in tribunale prevista a breve.

Durov è accusato di vari reati dall'ufficio del procuratore di Parigi, tra cui il coinvolgimento in frodi, distribuzione di droga e diffusione illecita di materiale pedopornografico su Telegram, con una pena potenziale massima di 20 anni di carcere.

Tuttavia, un ulteriore mistero ha scatenato il dibattito online. In relazione all'arresto di Durov, una giovane donna che si trovava con lui è scomparsa senza lasciare tracce.

Si tratta di Julia Wawilowa: una streaming personality e influencer di criptovalute di 24 anni, con circa 32.000 follower su Instagram.

I legami familiari interrotti

I dettagli della relazione tra Wawilowa e Durov rimangono incerti. Alcuni utenti dei social media suggeriscono che siano una coppia, mentre altri ipotizzano che Wawilowa potrebbe essere un'agente che ha aiutato le autorità francesi ad accedere a Durov. Tuttavia, non ci sono dati concreti per sostenere queste teorie.

È chiaro, però, che Wawilowa e Durov hanno avuto contatti precedenti e hanno condiviso viaggi, secondo Baptiste Robert, un analista dati, che ha fornito prove in una serie di tweet. Robert ha ipotizzato che Durov sia stato sorvegliato da diverse agenzie di sicurezza per molto tempo e che Wawilowa potrebbe aver giocato un ruolo in questo. "È difficile stabilire se i suoi post abbiano contribuito direttamente al suo arresto", ha detto Robert al New York Post, ma "se la seguivi sui social media, potevi facilmente monitorare i movimenti di Durov".

Prima della sua scomparsa, Wawilowa aveva pubblicato foto e video che mostravano attività all'aperto in Azerbaijan su Instagram, la scorsa settimana. Robert afferma che Durov era stato recentemente in Azerbaijan. Inoltre, il jet privato di Durov era partito da Baku, la capitale dell'Azerbaigian, prima di atterrare a Parigi. Questi dettagli hanno alimentato le voci secondo cui Durov avrebbe incontrato il presidente russo Vladimir Putin, che si trovava anche a Baku in quel momento. Tuttavia, il Cremlino sostiene che non è così.

Storicamente, i rapporti tra la Russia e il fondatore di Telegram, Pavel Durov, sono stati tesi principalmente a causa di dibattiti sulla censura, il controllo delle informazioni e la sorveglianza. Da quando è in esilio dal 2014, l'ultima posizione nota di Durov era Dubai. Era noto che le autorità francesi stessero cercando Durov, ma il motivo della sua visita a Parigi lo scorso sabato rimane ancora sconosciuto.

