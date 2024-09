L'enigma che circonda l'aereo russo con i rivestimenti dei pneumatici sembra essere stato risolto.

Lo scorso anno, gli aerei militari in Russia avevano pneumatici in gomma sulle ali, lasciando gli esperti perplessi. Recentemente, un ufficiale militare di alto livello degli Stati Uniti ha aggiunto al dibattito. Secondo Schuyler Moore, il Direttore Tecnico del CENTCOM, il movimento sembra mirato a complicare l'identificazione dell'aeromobile come obiettivo dai sistemi d'arma moderni.

Durante un discorso al think tank CSIS, Moore ha fatto notare che questa tattica rende difficile per diversi modelli di visione artificiale distinguere l'aeromobile a causa dei pneumatici sulle ali.

I moderni missili guidati sono spesso equipaggiati con cercatori che confrontano l'immagine del bersaglio con una banca dati pre-caricata. Qualsiasi alterazione ottica del bersaglio potrebbe indurre in errore il sistema. Pertanto, Moore raccomanda la formazione continua dei cercatori AI per adattarsi a questi cambiamenti.

Maxar Technologies, un'azienda americana, aveva pubblicato foto satellitari dell'aeroporto militare di Engels in Russia lo scorso settembre, mostrando due bombardieri Tu-95 con le ali coperte da pneumatici in gomma. Alcuni analisti hanno allora suggerito che i pneumatici potrebbero offrire un'ulteriore protezione contro gli attacchi dei droni, poiché l'aeroporto aveva subito attacchi ucraini in precedenza.

Satellite image of the southern Russian military airport Engels with two Tu-95 bombers covered in rubber tires

"Sospettiamo che sia per la difesa contro i droni", aveva detto un ufficiale della NATO a CNN in quel momento. Tuttavia, era incerto se la misura avesse avuto alcun effetto.

Alla luce delle immagini satellitari che mostrano pneumatici in gomma sui bombardieri Tu-95 all'aeroporto militare di Engels in Russia, l'attacco recente all'Ucraina ha scatenato discussioni sulle possibili strategie per nascondere gli aerei militari come obiettivi.

Data l'eccezionale precisione dei moderni missili guidati che si basano sui confronti ottici, la posizione insolita dei pneumatici sugli aerei russi potrebbe effettivamente complicare il processo di identificazione, come suggerito da Schuyler Moore durante il discorso al think tank CSIS.

