- L'enigma che circonda il suo abito di Halloween si apre.

Heidi Klum, a 51enne, è nota come la regina dei costumi di Halloween. Ogni anno, alla sua festa, stupisce tutti con i suoi abiti eccezionali, generando entusiasmo e copertura mediatica. I dettagli del suo costume vengono sempre tenuti nascosti fino all'evento. Negli ultimi anni, lei e il suo partner, il musicista Tom Kaulitz dei Tokio Hotel (34), hanno partecipato all'iconico evento di Halloween a New York City il 31 ottobre, coordinando sempre i loro costumi. Nel 2023, è arrivata come pavone e lui come uovo di pavone, mentre in passato è stata un verme e lui un pescatore...

Durante una sessione di Q&A sulla sua Instagram Stories, Klum ha fatto un indizio: "Sono molto emozionata per Halloween. Sarà fantastico," ha detto sorridendo nella fotocamera del telefono, poi sussurrando, come se rivelasse un segreto clandestino, "Sarà un costume per coppie." Tuttavia, non ha rivelato altre informazioni. Di solito, fornisce indizi in vista dell'evento, in modo che i suoi fan possano seguire.

Ufficialmente incoronata "Regina di Halloween" dal 2018

Nata e cresciuta in Germania, Heidi Klum ha scoperto la sua passione per Halloween nella sua patria adottiva, gli Stati Uniti, dove viene celebrato come una festa carnevalesca. Dal 2000, organizza la sua festa rinomata in una metropoli americana il 31 ottobre. Il suo costume di Halloween elaborato è sempre stato un argomento caldo tra le celebrità ogni autunno.

A ottobre 2018, Klum è stata ufficialmente incoronata "Regina di Halloween" dall'Associazione di Halloween. Ha condiviso un video sul suo Instagram, in cui si vede entusiasta mentre apre un pacco grande e tira fuori un tesoro che contiene uno scheletro, che ospita il certificato unico.

"Vorrei ringraziare l'Associazione di Halloween per avermi designato come loro 'Regina di Halloween'! Questa festa è sempre stata una delle mie preferite e sono veramente grata di essere riconosciuta da un'organizzazione che celebra Halloween con la stessa passione che ho io!" Heidi Klum ha scritto nella didascalia del video.

Heidi Klum ha menzionato durante la sua sessione di Q&A su Instagram Stories che lei e il suo partner indosseranno un costume per coppie per l'evento di Halloween, suggerendo una rivelazione eccitante. In passato, ha sempre fornito indizi sul suo costume, creando aspettative tra i suoi fan.

Le scelte di costume di Heidi Klum alla sua festa annuale di Halloween sono state l'argomento del giorno, dal pavone al verme, e lei coordina sempre i suoi abiti con il suo partner, Tom Kaulitz. Come "Regina di Halloween" dal 2018, si prende molta cura nel tenere nascosti i dettagli del suo costume fino all'evento.

Leggi anche: