L'energia e le industrie dovrebbero essere coinvolte nell'agenda di Fratzscher.

Grossi consumatori di energia in Germania si lamentano dei costi elevati. Interi settori, inclusi i posti di lavoro, esprimono preoccupazioni sulla delocalizzazione. Secondo il noto economista Marcel Fratzscher, questo non è un problema, ma un "passaggio necessario".

Il presidente del DIW, Marcel Fratzscher, prevede che durante la transizione energetica alcuni settori ad alta intensità energetica potrebbero lasciare la Germania. In un'intervista al "Neue Osnabruecker Zeitung", l'economista ha dichiarato: "Non è negativo, ma vantaggioso, se consente alle aziende di preservare il loro spirito innovativo e la loro forza lavoro qualificata in Germania, mantenendo così la loro competitività". Per l'economia nel suo insieme, questo è un "passaggio necessario", ha argomentato il capo del DIW, poiché promuove l'innovazione.

La Germania, in particolare, ha eccelso nel concentrarsi sulle sue forze principali. "Produciamo dove è più economico, acquistiamo componenti altrove, li assembliamo qui e esportiamo i prodotti finiti in tutto il mondo", ha detto Fratzscher.

Solo pochi giorni fa, gli undici stati tedeschi con impianti di produzione dell'acciaio hanno richiesto al governo federale di creare le condizioni per garantire l'industria tedesca dell'acciaio. Energia a basso costo e un'adeguata fornitura di idrogeno verde erano vitali, hanno dichiarato insieme ai rappresentanti dell'industria. Il governo sta investendo miliardi in grandi impianti per la produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio, con l'obiettivo di convertire un terzo della produzione totale all'energia a basse emissioni di carbonio entro il 2030.

In particolare, l'industria chimica sotto pressione

La presidente del DGB, Yasmin Fahimi, ha lanciato l'allarme in primavera per le aziende industriali che lasciano la Germania. La presidente del Confederazione dei sindacati tedeschi ha evidenziato che i settori ad alta intensità energetica stanno affrontando aumenti dei costi. Anche un rapporto dell'Istituto dell'economia tedesca (IW), a favore dei datori di lavoro, ha suggerito una tendenza alla deindustrializzazione.

In particolare, l'industria chimica sembra essere in difficoltà. "Inoltre, i produttori di carta, i fabbricanti di cemento e i produttori di acciaio stanno affrontando una forte pressione", ha detto Fahimi. "I settori ad alta intensità energetica stanno già spostando gli investimenti futuri e potrebbero lasciare su larga scala a lungo termine, principalmente a causa delle politiche di sovvenzione contrastanti negli Stati Uniti e in Cina".

I settori manifatturieri in Germania, come l'industria chimica, stanno valutando la delocalizzazione a causa dei costi crescenti e delle politiche di sovvenzione in altri paesi. Ciò potrebbe portare a un significativo spostamento dei settori ad alta intensità energetica, con potenziali conseguenze per il settore manifatturiero in Germania.

