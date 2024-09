- Lender Lukashenko libera 30 detenuti politici

Il dittatore Alexander Lukashenko del Belarus ha concesso la clemenza a 30 detenuti politici per la seconda volta in un breve lasso di tempo. Secondo l'annuncio ufficiale di Minsk, il gruppo è composto da 7 donne e 23 uomini, le cui identità sono state mantenute riservate. La maggior parte di coloro che sono stati liberati sono genitori di figli minori.

Le informazioni rivelano che "hanno richiesto clemenza, confessato i loro errori, sinceramente pentito e promesso di rispettare la legge". Il Dipartimento degli Affari Interni sorveglierà questo ultimo impegno. I dettagli riguardanti i procedimenti legali rimangono non verificabili.

L'opposizione, guidata da Svetlana Tikhanovskaya in esilio, ha denunciato la continua oppressione politica, abuso e violazione dei diritti umani in Belarus. "Sono felice che altri 30 prigionieri politici in Belarus abbiano ottenuto la grazia", ha dichiarato Tikhanovskaya sulla piattaforma X. Tuttavia, ha sottolineato che oltre 1400 persone continuano a essere detenute per motivi politici.

A metà agosto, è stato reso noto il primo gruppo di 30 detenuti politici che hanno ottenuto la clemenza in Belarus. Secondo il media dissidente russo "Meduza", l'opposizione belarusiana, basata all'estero, aveva precedentemente presentato documenti riguardanti i detenuti gravemente malati all'amministrazione di Minsk attraverso intermediari. Alcuni detenuti di questa lista hanno ottenuto la clemenza.

Dopo le contestate elezioni presidenziali del 2020, piene di sospetti di brogli, Tikhanovskaya è stata riconosciuta come la vera vincitrice. Suo marito, nonché icona dell'opposizione Maria Kolesnikova, è stato anche arrestato. Kolesnikova è rimasta sconosciuta per un lungo periodo.

