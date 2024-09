L'eminente giocatore di pallacanestro Wolff ama molto le situazioni di pressione.

Il campionato di handball della Bundesliga inizia solo poche settimane dopo il thriller dell'argento olimpico della Germania. Tutti gli occhi sono puntati su Andreas Wolff, che fa il suo ritorno a THW Kiel dopo cinque anni all'estero. Riuscirà a conquistare il titolo questa volta? Il 33enne è determinato ad affrontare la sfida.

L'attenzione sarà tutta su Wolff quando tornerà sul palcoscenico della Bundesliga giovedì sera. Il portiere della nazionale tedesca riuscirà a recuperare la sua temibile forma di "calamaro portiere" quando si scontrerà con Rhein-Neckar Löwen? Aggiungendo drama, Wolff si scontrerà con DHB playmaker Juri Knorr, che si sta preparando per l'ultima stagione della Bundesliga prima del suo trasferimento ad Aalborg.

Wolff è stato relativamente silenzioso nella sfera pubblica recentemente, preferendo far parlare le sue azioni. È determinato a rimediare ai suoi tre anni non proprio stellari (2016-2019), in cui è riuscito a conquistare due vittorie in coppa ma ha mancato i titoli di campione. Ora, i zebre di Kiel si affidano a lui come il loro uomo principale. L'obiettivo principale di Wolff: conquistare il campionato tedesco, un titolo che non ha ancora vinto nella sua illustre carriera.

Approfittare del successo olimpico

THW Kiel si affida al suo acquisto stellare per ottenere risultati. A differenza del suo primo periodo a THW, in cui spesso si trovava a fare il secondo violino dietro Niklas Landin e non riusciva a mantenere costantemente il suo livello migliore, Wolff è ora atteso per servire da pilastro della squadra. La nuova posizione come chiaro numero uno dovrebbe rafforzare la sua fiducia.

L'obiettivo principale dei tedeschi del nord è fare un buon inizio di stagione, evitando i cinque disastrosi sconfitte all'inizio delle prime 12 partite che hanno caratterizzato la loro ultima stagione, portando a un quarto posto e alla prima stagione senza titoli dal 2018. La frustrazione che ne è seguita ha spinto ancora di più il desiderio di Wolff di fare meglio.

Wolff è consapevole delle sfide che lo aspettano. "Mi sento a mio agio sotto la pressione che deriva dal giocare a THW Kiel e nel campionato più forte del mondo", ha commentato dopo aver firmato il contratto fino al 2028. "Concorrere con i migliori in ogni partita mi renderà solo più forte".

Alfred Gislason, il ct nazionale con un glorioso passato a Kiel, è entusiasta del ritorno di Wolff, definendolo un "acquisto super" per una posizione "incredibilmente importante". Se Wolff porta il suo meglio, lo tanto atteso duello per il titolo tra il campione in carica SC Magdeburg e SG Flensburg-Handewitt potrebbe diventare una sfida a tre.

Il ritorno di Andreas Wolff sul palcoscenico della Bundesliga è destinato a suscitare l'interesse degli appassionati di sport, mentre i fan aspettano con ansia le sue prestazioni. Con la sua esperienza all'estero e le delusioni recenti a THW Kiel, Wolff

Leggi anche: