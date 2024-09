- L'emblema della tranquilla rivolta ha cessato di esistere.

Friedrich Schorlemer, teologo di Wittenberge, è recentemente venuto a mancare all'età di 80 anni. La notizia è stata data dall'ex ministro della cultura della Sassonia-Anhalt, Stephan Dorgerloh, all'agenzia stampa tedesca. Schorlemer e Dorgerloh avevano un rapporto di lavoro stretto. In particolare, Schorlemer era un critico acuto del regime della DDR. Il 4 novembre 1989, durante una manifestazione di massa a Berlino ad Alexanderplatz, Schorlemer, sostenitore della non-violenza, ha fatto storia con il suo discorso.

Guardando al passato, Proprio come una volta nella DDR. Il 24 settembre 1983, un fabbro di Wittenberge ha trasformato una spada in una falce. In quel momento, Schorlemer era un predicatore della chiesa del castello e un co-organizzatore di questo coraggioso gesto. La frase "Spade in falci" è diventata un pilastro del movimento per la pace ispirato al cristianesimo della DDR.

Sotto l'occhio vigile della Stasi

Il vice primo ministro della Sassonia, Martin Dulig (SPD), ha recentemente ricordato questo episodio. Questo gesto del fabbro a Wittenberge ha notevolmente aumentato la reputazione internazionale di Schorlemer, ha osservato Dulig martedì dopo la morte di Schorlemer. "Schorlemer non era solo un saggio socialdemocratico di Wittenberg per me. Era anche il teologo che ha giocato un ruolo chiave nella rivoluzione pacifica del 1989. Schorlemer è sempre stato un consigliere affidabile - la sua influenza saggia e riflessiva sarà molto mancata in questi tempi politici turbolenti," ha dichiarato Dulig.

Schorlemer è nato il 16 maggio 1944 a Wittenberge (Brandeburgo). Nella DDR, ha subito repressioni - gli è stato negato di prendere l'Abitur a scuola e ha dovuto farlo attraverso la scuola serale. Poi ha studiato teologia all'Università di Halle. Con proteste pacifiche e resistenza non violenta, come durante l'invasione delle truppe sovietiche in Cecoslovacchia, ha attirato l'attenzione dello stato di sicurezza.

Friedrich Schorlemer: "La democrazia è come un'aiuola"

Durante la rivoluzione pacifica, Schorlemer era tra i fondatori del "Risveglio democratico", ha aderito al SPD nel 1990 e ha anche servito nel consiglio comunale di Wittenberg. "La democrazia è come un'aiuola, se non la curi, cresce molto rapidamente", ha detto una volta. In riconoscimento del suo impegno instancabile, la città di Wittenberg gli ha conferito il titolo di cittadino onorario il 3 ottobre 2015. In quell'occasione, il politico di sinistra Gregor Gysi ha detto di lui: "È assolutamente incorruttibile, scomodo, critico e non si ferma mai".

Anche in pensione, il vincitore del premio per la pace e autore di numerosi libri ha continuato a promuovere la democrazia e a condannare l'intolleranza. È stato un importante iniziatore della "Fondazione per la rivoluzione pacifica" a Lipsia. Il teologo non ha mai avuto paura di esprimere le sue opinioni ai potenti. Ha criticato pubblicamente il presidente federale Joachim Gauck, un altro attivista per i diritti civili alla fine della DDR, per la sua posizione sul dispiegamento della Bundeswehr all'estero. Guardando indietro, ha detto una volta: "La mia vita in molti modi non è stata facile, ma è stata ricca".

