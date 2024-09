- L'élite militare si impegna individualmente dopo aver valutato la minaccia

Unità specializzata della polizia ha catturato un uomo di 46 anni a Berlino, con un presunto passato di minacce con un'arma da fuoco. Agendo su un mandato di perquisizione autorizzato dal tribunale, gli ufficiali hanno fatto irruzione nella sua residenza a Nikolassee. Secondo i resoconti, l'uomo di 46 anni ha risposto con colpi di arma da fuoco, portando la polizia a rispondere e causando il suo ferimento mortale, come confermato dalla polizia e dall'ufficio del procuratore nel corso della serata. Un'indagine per omicidio è in corso.

In precedenza, l'uomo di 46 anni è stato accusato di aver minacciato un 49enne in un campeggio. La dichiarazione dice: "L'uomo è riuscito a difendersi dall'aggressore e ha contattato le autorità". Il 49enne non ha riportato ferite e ha seguito l'uomo di 46 anni, assistendo mentre entrava in un edificio a più famiglie sulla Dreilindenstraße. Il sospetto si è rifiutato di aprire la porta, costringendo gli ufficiali a fare irruzione nell'appartamento nel pomeriggio.

Un corrispondente della dpa ha sentito una serie di forti rumori provenire dall'edificio a più famiglie che sembravano spari. Sono state presenti diverse ambulanze e un elicottero per il soccorso.

Il complesso di appartamenti si trova nel distretto di Steglitz-Zehlendorf a Berlino, vicino al Wannsee. L'area è principalmente composta da ville e case singole. L'edificio in cui l'uomo si è rifugiato è noto per gli appartamenti di edilizia popolare. Accanto ad esso c'è una scuola elementare. Un residente ha informato la dpa che nell'edificio ci sono circa 100 monolocali.

L'unità speciale della polizia è intervenuta a causa del passato dell'uomo di 46 anni di minacce con un'arma da fuoco, come rivelato dalla polizia. Dopo l'incontro, la polizia fornirà probabilmente aggiornamenti sulle loro interazioni con l'individuo sotto indagine.

