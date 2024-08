L'eliminazione delle classi IV e V potrebbe portare a 67.000 posti di lavoro a tempo pieno

L'abolizione delle classi fiscali III e V potrebbe portare alla creazione di 67.000 posti di lavoro a tempo pieno, secondo gli esperti dell'Istituto Ifo di Monaco. Uno studio pubblicato venerdì ha rilevato che ulteriori riforme nel sistema fiscale e della sicurezza sociale hanno il potenziale per aumentare l'occupazione. "Il potenziale occupazionale significativo rimane inesplorato a causa di incentivi perversi, in particolare per le donne e gli anziani", hanno criticato gli esperti.

Il governo federale ha deciso di abolire le classi fiscali III e V per le coppie sposate alla fine di luglio. Questa riforma viene vista come un sostituto della tanto criticata divisione del matrimonio: in futuro, i coniugi saranno tassati in base al loro reddito individuale per distribuire il carico fiscale in modo più equo.

L'Istituto Ifo sostiene anche ulteriori cambiamenti. "Il sistema fiscale e contributivo tedesco può essere ridefinito per mitigare la carenza di manodopera", ha spiegato Volker Meier dell'Ifo. Possibili misure includono il passaggio dalla divisione del matrimonio alla divisione della famiglia, la fine dell'esenzione dai contributi per la co-assicurazione dei coniugi nelle assicurazioni sanitarie e di lungo termine e maggiori detrazioni per il pensionamento anticipato.

Gli esperti vedono anche potenzialità nell'ampliamento dell'assistenza all'infanzia, soprattutto nelle grandi città occidentali dove c'è scarsità di posti in asilo nido. Viene menzionato anche l'abolizione della pensione a 63 anni. Tuttavia, lo studio ha rilevato che il maggiore aumento dell'occupazione sarebbe stato ottenuto dall'aumento dell'età pensionabile da 67 a 69 anni. Secondo l'Ifo, tutte queste riforme potrebbero creare 1,2 milioni di posti di lavoro a tempo pieno.

"Data la transizione demografica e la carenza di manodopera, il nostro sistema fiscale e della sicurezza sociale deve premiare costantemente l'occupazione", ha spiegato Meier. "Ogni incentivo all'occupazione conta: sia l'ingresso nel mercato del lavoro, il lavoro part-time in più ore o il lavoro più lungo e attraente verso la pensione - ogni ora di lavoro in più alla settimana conta".

