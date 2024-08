L'elicottero "globalmente riconosciuto" situato a Burj al Arab celebra il suo 25° anniversario.

Il settore finanziario e dell'edilizia non avevano ancora raggiunto il loro picco di slancio. La città non aveva ancora acquisito il riconoscimento di essere un hub per i ricchi e influenti. In quel momento, la struttura più alta era il primo grattacielo costruito a Dubai: il World Trade Center, alto solo 149 metri.

In quell'anno, il noto studio di architettura britannico Atkins Global fu contattato dall'ufficio del leader di Dubai con l'incarico di progettare un edificio che avrebbe lasciato un'impronta indelebile sulla comunità globale, collegandola agli Emirati Arabi Uniti. In sostanza, volevano mettere gli Emirati sulla mappa del mondo.

Simon Crispe, direttore generale del Medio Oriente di Atkins all'epoca, ha ricordato di essere stato chiesto di fornire agli Emirati Arabi Uniti un simbolo visivo di significato, simile all'Opera House di Sydney per l'Australia o alla Tour Eiffel per la Francia.

Una squadra internazionale di architetti ha trascorso i successivi sette anni in segreto, elaborando il concetto di un'isola artificiale e costruendo un edificio alto 321 metri.

La grandiosa Burj al Arab (che significa "Torre araba" in arabo) è stata inaugurata nel 1999, diventando successivamente un richiamo per l'élite internazionale. È ora sinonimo di lusso, che va dalle suite di lusso alla vita marina rara ospitata nell'acquario.

Tuttavia, è una caratteristica specifica che ha contribuito probabilmente di più alla reputazione della Burj.

Una vista dall'alto

A 212 metri sopra il livello del mare, l'hotel vanta un eliporto che sporge pericolosamente dalla struttura a forma di vela dell'edificio.

Come il direttore generale della Burj al Arab, Anthony Costa, ha condiviso con CNN nel 2019, la sfida principale era garantire la solidità strutturale dell'eliporto allineandosi con la progettazione architettonica complessiva dell'hotel. L'eliporto largo 27 metri può ospitare un peso massimo di 7,5 tonnellate.

"L'eliporto ha dovuto rispettare sia i requisiti strutturali che quelli di atterraggio sicuro", ha detto Crispe a CNN nel 2019. "Abbiamo mirato a un minimo di supporti in acciaio visibili, wanting it to appear as if it was 'floating'."

L'eliporto serve principalmente come parte del servizio di concierge di lusso dell'hotel, offrendo ai ospiti opzioni di prelievo in Rolls Royce o trasferimenti in elicottero. L'opzione di trasporto aereo è una delle scelte più popolari dell'hotel, ha notato Costa, con numerosi passeggeri e partenze mensili in elicottero.

Imprese leggendarie

Oltre alla sua funzione principale, l'eliporto è noto per mostrare acrobazie e spettacoli mozzafiato.

Il tennista svizzero Roger Federer ha avviato la tendenza nel 2005, giocando una partita di esibizione contro Andre Agassi su un campo improvvisato, catturando le riprese da un elicottero. Federer sarebbe tornato all'eliporto nel 2012, in coppia con Novak Djokovic.

L'eliporto è stato addirittura trasformato in un campo da golf in miniatura per leggende del golf come Tiger Woods e Rory McIlroy per colpire la palla sul Golfo Persico.

Nel 2017, l'eliporto ha ospitato un ring da boxe improvvisato per il pugile britannico Anthony Joshua per allenarsi.

La più audace acrobazia finora si è verificata nel 2013, quando un'auto da corsa di Formula 1 è stata sollevata sull'eliporto, permettendo a David Coulthard di eseguire "doughnuts" su una superficie personalizzata. Gli ingegneri di Atkins sono stati chiamati di nuovo per garantire che lo spettacolo potesse essere eseguito in sicurezza.

Da allora, l'eliporto è diventato una piattaforma per gli amanti dell'adrenalina e gli acrobati, ospitando salti con il kiteboard, acrobazie BMX e tuffi. Nel 2023, il pilota polacco Lukasz Czepiela ha fatto la storia dell'aviazione diventando la prima persona a far atterrare un aereo sull'eliporto della Burj Al Arab.

Numerosi altri stunt sono stati rifiutati, secondo Costa: "Ogni stunt proposto viene sottoposto a una valutazione approfondita degli aspetti logistici, sicurezza e fattibilità prima di procedere".

Location per matrimoni

Gli stunt hanno lanciato l'eliporto nella fama internazionale, ma l'hotel ha anche introdotto modi più sicuri per apprezzarlo.

Dal 2014, l'eliporto è stato disponibile per le cerimonie coordinate da un "architetto nuziale" specializzato, con un prezzo di partenza di $55.000, sebbene alcuni eventi siano stati segnalati per aver superato i milioni di dollari.

Il luogo è anche riservato per feste private personalizzabili. Il momento preferito di Costa all'eliporto è stata una festa di compleanno di un ospite nel 2018:

"Abbiamo ridipinto l'eliporto per scrivere 'Buon compleanno' con il suo nome, che lei poteva vedere dall'elicottero mentre atterrava", ha ricordato.

Tali eventi e spese lussuose possono sembrare frivoli, ma come simbolo della grandezza e dello spettacolo di Dubai, c'è una responsabilità nel mantenere queste occasioni lussuose.

Come Costa spiega, gli eventi della Burj al Arab "elevano Dubai e la sua reputazione per offrire esperienze indimenticabili".

I ministeri governativi collaborano spesso con l'hotel per condurre eventi sull'eliporto e lo utilizzano pesantemente nelle campagne promozionali.

La Burj al Arab è stata inizialmente commissionata con l'intenzione di stabilire Dubai e gli Emirati Arabi Uniti sulla mappa globale.

Un quarto di secolo dopo la sua inaugurazione, quell'ambizione si è realizzata - grazie in non piccola parte all'eliporto più famoso del mondo.

Nota dell'editore: questa storia è stata originariamente pubblicata nel 2019 ed è stata aggiornata ad agosto 2024.

Dopo l'apertura della Burj al Arab nel 1999, è diventata rapidamente un magnete per l'élite internazionale, offrendo esperienze lussuose come i trasferimenti in elicottero agli ospiti.

Personaggi famosi, come la stella del tennis Roger Federer, hanno addirittura utilizzato l'eliporto per eventi unici, come giocare una partita di esibizione con Andre Agassi.

Leggi anche: