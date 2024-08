- L'elicottero della polizia è stato dispiegato.

L'elicottero, un Airbus H145 blu-argento, sfiora il rispettato ponte Theodor-Heuss, situato tra Magonza e Wiesbaden, vicino alla cancelleria statale e al Landtag del Reno-Palatinato. Aggrappato ad un cavo, un'imbarcazione arancione carica di circa 800 litri d'acqua del Reno viene condotta in una manovra a bassa quota. Prima di rilasciare l'acqua, viene eseguita una virata.

Questo elicottero è uno dei due nuovi acquisti del dipartimento di polizia del Reno-Palatinato, che prevede di utilizzarli in futuro per operazioni di soccorso in caso di disastri insieme ai compiti di legge e ordine. Ciò include scenari come la catastrofe delle inondazioni del 2021 nella valle dell'Ahr, in cui i soccorsi aerei si sono dimostrati cruciali.

Con sede a Winningen

Lo stato ha investito circa 36 milioni di euro in questi due elicotteri. Con il loro dispiegamento sul Reno, testimoniato dal Presidente del Ministero Alexander Schweitzer e dal Ministro dell'Interno Michael Ebling (entrambi SPD), vengono ufficialmente commissionati e aggiunti alla squadriglia degli elicotteri della polizia a Winningen, vicino a Coblenza.

Questi nuovi mezzi sono un "punto di svolta" nella tecnologia, secondo Andreas Nazzaro, capo pilota della squadriglia degli elicotteri della polizia del Reno-Palatinato. Possono trasportare fino a 4 tonnellate in aria, consentendo un carico extra di 1 tonnellata. Ciò significa che durante gli incendi boschivi, più di 800 litri d'acqua possono essere trasportati in contenitori esterni - il doppio della capacità dei modelli EC135 precedenti. I modelli EC135 verranno sostituiti entro il 2026.

Il Presidente del Ministero Schweitzer ha sottolineato che anche la massima prontezza operativa e le competenze del personale sono insufficienti senza l'attrezzatura adeguata. Pertanto, è importante fornire alla polizia del Reno-Palatinato tecnologie moderne, come automobili di pattuglia moderne, motovedette della polizia fluviale e nuovi elicotteri. Questo è particolarmente vero dopo la "terribile alluvione dell'Ahr" del 2021.

Il Reno-Palatinato ora ha tre elicotteri di soccorso in servizio

La Baviera e la Sassonia hanno anche acquisito elicotteri dello stesso tipo, ha dichiarato il capo del governo. Ciò consente la cooperazione transfrontaliera in situazioni di emergenza. La cooperazione con l'Assia è altrettanto forte. Le operazioni di soccorso non devono essere limitate ai confini dello stato. Gli elicotteri della polizia possono cercare persone disperse, sorvegliare situazioni, fornire ricognizione e trasportare rapidamente le forze speciali in qualsiasi luogo. Servono come un "quadro tecnico essenziale" per le operazioni di dispiegamento, come spiega il Ministro dell'Interno Ebling.

Oltre a questi nuovi elicotteri, lo stato ha acquisito una terza gru di soccorso. In totale, compreso l'elicottero di soccorso aereo ADAC "Christoph 66" nella Renania occidentale, ci sono ora tre elicotteri con gru di soccorso con sede nel Reno-Palatinato.

Riorganizzazione della protezione dai disastri

Questi nuovi elicotteri della polizia hanno 900 cavalli di potenza e possono raggiungere velocità massime di 280 chilometri orari con i loro cinque rotori. Con un serbatoio di carburante pieno, possono rimanere in volo per più di tre ore e coprire fino a 650 chilometri - un fattore vitale per le operazioni in un'area vasta come il Reno-Palatinato. Durante un'esercitazione sul Reno, oltre al pilota e al co-pilota, c'è anche un operatore di missione a bordo. All'esterno, gestiscono le operazioni di rilascio dell'acqua ad altezze elevate utilizzando una valvola solenoide.

Per le operazioni di soccorso che utilizzano la gru, equipaggiata con un cavo lungo 90 metri e in grado di sollevare fino a 270 chilogrammi, ci sono programmi di formazione e istruzione specializzati, nonché la cooperazione con gli specialisti di soccorso in alto da

