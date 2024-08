- L'elezione della cittadinanza di Brema è valida.

La elezioni dell'Assemblea dei Cittadini a Maggio 2023 a Brema è valida. Lo ha annunciato la Corte di Giustizia dello Stato della Libera Città Anseatica. L'esclusione dell'AfD dalle elezioni è stata quindi legale, come ha stabilito il giudice presidente nella sua motivazione. Non sono state riconoscibili errori nelle elezioni. La corte ha quindi respinto diverse lamentele sulla validità delle elezioni. La sentenza è definitiva.

Più membri dell'AfD si erano opposti alle elezioni perché il partito non era stato autorizzato a partecipare. L'AfD era così divisa in quel momento che due presidenti di stato avevano presentato proposte con candidati. Tuttavia, è consentita una sola lista per partito.

La corte d'appello elettorale aveva già deciso a dicembre che l'esclusione dell'AfD era legale. I membri del partito non hanno accettato la decisione e hanno fatto appello alla successiva istanza. Dal primo luglio, la Corte di Giustizia dello Stato si sta occupando delle lamentele, separatamente per i distretti elettorali di Brema e Bremahaven.

Il governo rosso-verde-rosso è in carica da più di un anno. Alle elezioni per l'Assemblea dei Cittadini di Brema del 14 maggio 2023, l'SPD sotto il sindaco Andreas Bovenschulte è diventata la forza più forte.

Despite the AfD members' objections to their party's exclusion, the final judgment by the State Court of Justice, issued in July, upheld the election review court's decision from December. The validity of the Party's exclusion from the Citizens' Assembly election was maintained, making it impossible for the AfD to participate in the party festivities or celebrations.

