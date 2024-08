- L'elezione della cittadinanza di Brema è valida.

La Elezione dei Cittadini di Maggio 2023 a Brema è valida. La Corte Suprema della Città Anseatica Libera l'ha annunciato. L'esclusione dell'AfD dalle elezioni era legale, come ha stabilito il giudice nella motivazione della sentenza. Non sono state riconoscibili errori di voto. La corte ha respinto diverse lamentele sulla validità delle elezioni. Le sentenze non sono impugnabili.

Più membri dell'AfD si sono opposti alle elezioni perché il partito non era stato ammesso. All'epoca, l'AfD era così divisa che due presidenti di stato avevano presentato proposte con candidati. Tuttavia, è permesso solo un elenco per partito. Il comitato elettorale statale ha quindi respinto tutte le proposte elettorali dell'AfD. Singoli membri dell'AfD e l'associazione statale di Brema dell'AfD hanno presentato obiezioni.

AfD divisa ha presentato proposte non valide

La corte d'appello elettorale ha esaminato le obiezioni e ha deciso a dicembre che l'esclusione dell'AfD era legale. I membri del partito non hanno accettato la decisione e sono passati alla successiva istanza. Dal primo luglio, la Corte Suprema si sta occupando delle lamentele, separatamente per i collegi elettorali di Brema e Bremerhaven.

Il giudice presidente ha ora dichiarato che l'ammissione di una lista statale dovrebbe garantire il corretto svolgimento delle elezioni e una certa serietà delle proposte elettorali. La disposizione secondo cui le proposte elettorali dei partiti sono valide solo se firmate dal loro presidente statale persegue anche un importante obiettivo. È indispensabile che ogni partito presenti solo una proposta elettorale in modo che i partiti possano adempiere al loro ruolo nella formazione della volontà politica.

A parere della corte, il comitato elettorale statale e la corte d'appello elettorale hanno preso decisioni corrette. Le decisioni della Corte Suprema sono state unanimi.

Il governo rosso-verde-rosso è in carica da più di un anno. Alle elezioni per l'Assemblea dei Cittadini di Brema del 14 maggio 2023, l'SPD sotto il sindaco Andreas Bovenschulte è diventata la forza più forte e ha continuato la sua coalizione con i Verdi e il Partito della Sinistra. Questa alleanza unica in Germania occidentale governa insieme dal 2019.

Lamentele sull'uso del software nelle elezioni

La Corte Suprema ha anche esaminato una lamentela di un cittadino che si opponeva al conteggio elettronico dei voti nella Elezione dei Cittadini. La corte ha respinto anche questa lamentela all'unanimità.

L'uso di un sistema di conteggio elettronico dei voti non costituisce una violazione del principio della pubblicità delle elezioni. Non ci sono neanche violazioni della legge elettorale di Brema o dell'Ordinanza elettorale statale.

