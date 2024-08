- L'Eintracht ospiterà la prima partita della Bundesliga a Dortmund.

Eintracht Frankfurt deve affrontare un inizio difficile in Bundesliga, sfidando Borussia Dortmund nel primo giorno di gioco, in trasferta alle 18:30/Sky.

In termini di giocatori, Frankfurt sembra in buona forma. Il potenziale nuovo arrivato Arthur Theate potrebbe fare il suo primo ingresso in campo. Hugo Ekitike, che ha segnato due volte e ha fornito un assist nella vittoria per 4-1 di Eintracht contro Braunschweig nella prima fase della DFB-Pokal, è probabile che guiderà l'attacco. L'allenatore Dino Toppmöller è stato molto riservato sulla sua scelta della formazione iniziale.

D'altra parte, SV Darmstadt 98, squadra di seconda divisione, cerca di conquistare i primi punti della stagione nella giornata 3. Alle 13:30/Sky di domenica, ospiteranno il 1. FC Nürnberg, allenato da Miroslav Klose.

Despite the challenging start in the German Bundesliga, Eintracht Frankfurt's preparations appear strong. They face Borussia Dortmund on the opening day, with potential debutant Arthur Theate potentially featured in the squad.

Following their opening-day encounter, Frankfurt will then turn their attention to their next Bundesliga fixture.

Leggi anche: