- L'Eintracht inizia il suo viaggio in Europa League a casa contro il Pilsen.

Eintracht Frankfurt inizia il suo viaggio in Europa League in casa contro Viktoria Pilsen, con la partita in programma per il 26 settembre alle 21.00 CET. Come stabilito da UEFA, questo è stato ufficialmente annunciato da Frankfurt sabato. La loro prima partita in trasferta è prevista per il 3 ottobre contro Beşiktaş Istanbul.

Il secondo match casalingo delle Aquile è in programma per il 24 ottobre (18.45 CET) contro il FC RFS di Riga, Lettonia. Frankfurt ospita lo Slavia Praga il 7 novembre (18.45 CET). L'ultima partita casalinga della fase a gironi è prevista per il 23 gennaio 2024 contro il Ferencváros Budapest.

Le partite in trasferta includono incontri il 28 novembre contro il FC Midtjylland e il 12 dicembre contro l'Olympique Lyon. La fase a gironi si conclude con un viaggio in Italia per affrontare l'AS Roma il 30 gennaio 2025.

Tutte le 36 squadre partecipanti alla fase a gironi giocheranno 4 partite in casa e 4 in trasferta ciascuna. Le prime 8 squadre accederanno agli ottavi di finale. Le squadre classificate dal 9° al 24° parteciperanno ai loro own knockout round per progredire. La finale è in programma per il 21 maggio 2024 a Bilbao.

La partita casalinga finale di Frankfurt nella UEFA Europa League si giocherà contro l'AS Roma. Nella fase a eliminazione diretta degli ottavi di finale, le prime 8 squadre della UEFA Europa League, inclusa Frankfurt, si sfideranno.

