L'Eintracht Francoforte sigilla la favola della finale di Europa League con una vittoria ai rigori che spezza i cuori dei Rangers

Tra il rumore assordante e il caldo torrido di mercoledì, il Francoforte ha battuto il Glasgow Rangers per 5-4 ai calci di rigore dopo il pareggio per 1-1, conquistando un titolo da favola in UEFA Europa League allo Stadio Ramon Sanchez-Pizjuan.

Il colombiano Rafael Borre, dopo aver annullato l'apertura di Joe Aribo, ha realizzato il rigore decisivo dopo che l'ex centrocampista dell'Arsenal Aaron Ramsey aveva sbagliato per i Rangers.

Incredibilmente, questo significa che nonostante l'11° posto in Bundesliga - a 35 punti dal Bayern Monaco campione - il Francoforte si unirà alla potenza tedesca nella prima fase del sorteggio della UEFA Champions League della prossima stagione.

Solo la terza squadra nella storia dell'Europa League a raggiungere la finale da imbattuta, il Francoforte può riflettere su un magico viaggio europeo che ha incluso trionfi memorabili contro i giganti spagnoli del Barcellona e un impressionante West Ham.

Dopo aver sofferto l'agonia di una sconfitta ai rigori in semifinale contro il Chelsea, vincitore nel 2019, la vittoria non avrebbe potuto essere più dolce per i tifosi del Francoforte che, indossando i colori della maglia del loro club, hanno formato un rabbioso muro bianco dietro la porta.

Altre migliaia di persone si sono stipate nel Deutsche Bank Park del club in Germania per creare un'atmosfera altrettanto rumorosa in patria.

Circa 30.000 tifosi dei Rangers hanno seguito la partita sui maxischermi del vicino Estadio La Cartuja, secondo un tweet dello stadio, mentre gli scozzesi si sono riversati a Siviglia per la partita.

Dopo aver subito la seconda sconfitta all'ultimo ostacolo della competizione, dopo quella contro lo Zenit San Pietroburgo nel 2008, i Rangers potrebbero impiegare un po' di tempo per rimarginare le ferite.

Un salvataggio sensazionale da parte del portiere del Francoforte Kevin Trapp su un tiro a bruciapelo di Ryan Kent negli ultimi istanti dei tempi supplementari rimarrà senza dubbio impresso nella mente dei tifosi dei Rangers, dato che la squadra scozzese è andata vicinissima alla vittoria nel finale.

"È straziante", ha detto John Lundstram dei Rangers a BT Sport. "Avremmo potuto vincere, ma che parata [di Trapp]. Cosa si può fare? Sono assolutamente devastato. Sono così, così, così affranto".

Il centrocampista Steven Davis ha aggiunto: "È una delusione enorme. È difficile riflettere subito. Sappiamo quanto sarà difficile arrivare di nuovo a questo punto".

Tuttavia, i Ranger possono guardare indietro a un viaggio incredibile - quest'anno e negli ultimi dieci anni - per raggiungere una delle finali più importanti del calcio europeo.

Una corsa memorabile è esplosa con una vittoria straordinaria contro i giganti tedeschi del Borussia Dortmund, prima che un'altra notte famosa a Glasgow vedesse i Rangers sconfiggere un'altra squadra della Bundesliga, il Red Bull Leipzig.

Dieci anni fa i Rangers guardavano nell'abisso: sommersi dai debiti e in amministrazione controllata, costretti a formare una nuova società solo per poter ripartire dalla quarta serie del calcio scozzese.

Pur non riuscendo a difendere il titolo della Scottish Premiership in questa stagione, dopo essere stati battuti dagli acerrimi rivali del Celtic, mercoledì è stato un segno di quanta strada abbiano fatto i Rangers.

Il quarantenne portiere dei Rangers Allan McGregor, a cui era stata negata la possibilità di partecipare alla finale contro lo Zenit nel 2008 a causa di un infortunio, ha compiuto una serie di salvataggi intelligenti per mantenere il punteggio in parità.

Un tuffo acrobatico per aggirare il potente tentativo di Ansgar Knauff sul palo è stato il migliore dei suoi in un primo tempo con poche occasioni nitide.

A 10 minuti dalla fine del secondo tempo si è scatenata la bolgia blu: l'attaccante improvvisato Aribo - che ha inseguito le ombre per gran parte della partita - è andato a vuoto dopo un colpo di testa errato del centrocampista del Francoforte Djibril Sow.

Dopo aver sgambettato il difensore Tuta, Aribo ha realizzato il suo primo gol in questa stagione con una bella conclusione che ha superato Trapp.

Poco prima dell'intervallo, la metà bianca dello stadio è esplosa: il colombiano Borre è stato il più veloce a girare a rete l'invitante cross di Filip Kostic.

Con Borre e Kostic rispettivamente capocannoniere e fornitore del club in Bundesliga in questa stagione, forse il gol era inevitabile, ma il difensore dei Rangers Connor Goldson sarà rimasto deluso dopo essersi lasciato sfuggire il pallone.

Una fine nervosa dei tempi regolamentari ha impedito un periodo ancora più nervoso dei tempi supplementari: Borre è andato più vicino in un primo momento dopo una scivolata di Calvin Bassey, ma il difensore dei Rangers ha recuperato superbamente per impedire al colombiano di segnare il suo secondo gol della partita.

Gli scozzesi hanno sfiorato la vittoria all'ultimo respiro, ma Trapp ha salvato in modo eccellente da Kent prima di fermare il calcio di punizione di James Tavernier per mandare la partita ai rigori.

