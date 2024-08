- L'Eintracht di Francoforte è in lutto per la scomparsa di Ronny Borchers.

Frankfurt's ex-midfielder Ronald Borchers, soprannominato "Disco-Ronny", viene ricordato con tristezza dal club dopo la sua morte a 67 anni. La squadra della Bundesliga con sede ad Hessen ha confermato la notizia domenica, citando informazioni dai figli di Borchers. Durante il suo periodo a Eintracht Frankfurt, Borchers ha giocato 213 partite di prima divisione, segnando 28 gol, e ha rappresentato la squadra dal 1975 al 1984. I suoi compagni di squadra includevano Arminia Bielefeld, Waldhof Mannheim e Kickers Offenbach.

Borchers ha raggiunto i suoi maggiori successi con Eintracht Frankfurt. Nel 1980, ha vinto la Coppa Uefa con la leggendaria squadra che comprendeva Karl-Heinz Körbel e Bernd Hölzenbein, e l'anno successivo ha conquistato la Coppa di Germania. Dopo il ritiro, ha allenato diverse squadre regionali.

Axel Hellmann, portavoce del consiglio di amministrazione di Eintracht, ha espresso il suo cordoglio, dicendo: "Ronny ha scritto la storia dell'Eintracht". Ha ricordato il gol di Borchers contro il 1. FC Kaiserslautern nel 1981. "Anche dopo il suo ritiro, Ronny è rimasto un'importante figura di riferimento per la nostra Eintracht come ambasciatore del marchio".

Il soprannome di Borchers deriva da una partita amichevole a Bad Homburg quando un spettatore gridò: "Ci vediamo di nuovo in discoteca?". Secondo Borchers, è così che ha ottenuto il suo soprannome, come ha condiviso in un'intervista con hr.

Borchers ha rappresentato la Germania a livello internazionale in sei occasioni tra il 1978 e il 1981. Ha dichiarato una volta: "Non ho mai avuto la stabilità e la continuità che era possibile. Ero un giovane la cui ascesa è stata come un razzo. Pensavo di avercela fatta. Gerd Müller indossava un cappotto di pelliccia, quindi l'ho comprato anch'io".

Nel novembre 1981, Borchers ha brillato nella vittoria per 9-2 dell'Eintracht contro il Werder Bremen, stabilendo il record per la più grande vittoria della Bundesliga fino ad oggi. Borchers ha segnato una tripletta in soli 19 minuti.

