- Lei va nella giungla come una "donna forte"

Quattro anni dopo il suo primo tentativo, Daniela "Danni" Büchner (46) proverà di nuovo la fortuna nel Dschungel Camp tra pochi giorni. Ma questa volta, in "I'm a Celebrity - Showdown of the Dschungel Legends", tutto dovrebbe essere diverso. Nel 2020, Büchner è arrivata addirittura al terzo posto, ma la star della reality non guarda indietro all'esperienza solo positivamente. "L'ultima volta, ero l'outsider, la meno amata nel campo", ha detto Danni Büchner al quotidiano "Bild".

Per rinfrescare la memoria: Daniela Büchner avrebbe dovuto partecipare a "I'm a Celebrity - Get me out of here!" a gennaio 2019, ma suo marito Jens Büchner (1969-2018) è morto due mesi prima a causa delle conseguenze del cancro ai polmoni. La partecipazione di Büchner è stata quindi posticipata di un anno. Anche se è arrivata terza, non sempre si è resa popolare tra i telespettatori e i compagni di reality. C'erano spesso conflitti con gli altri residenti del Dschungel, che l'hanno accusata di non essere autentica e di "mettere in scena uno spettacolo", e di mettersi spesso in una "ruolo di vittima".

"Ora torno come una donna forte, non più come una vedova"

Da allora, Büchner è cambiata non solo esteriormente ma anche a livello caratteriale, come afferma, e vuole dimostrarlo nel Dschungelcamp degli Allstar: "Ora torno come una donna forte, non più come una vedova. Ho trovato la pace interiore. Si tratta anche di dimostrare che si può cambiare".

La madre di cinque figli ha cambiato "esteriormente e interiormente" la sua vita, dice. "Un momento chiave è stato quando ho guardato i miei figli e ho deciso di essere un buon modello di ruolo. Ho imparato ad amarmi e accettarmi. Il mio circolo interno di amici e famiglia mi dà anche forza aggiuntiva", ha detto Büchner a "Bild".

Danni Büchner era "davvero al limite" nel Dschungel nel 2020

Quando ripensa alla sua prima apparizione nel Dschungel, lo fa con sentimenti contrastanti: "L'ho recentemente rivisto e sono rimasta scioccata. Ero davvero al limite, intimidita, trattata male. Era poco dopo la morte di Jens - ovviamente ero triste e di cattivo umore. Qualsiasi altra cosa sarebbe stata sbagliata. Ma oggi, lo vedo con occhi diversi".

Quanto Daniela Büchner sia cambiata e se potrebbe anche aggiudicarsi la corona del Dschungel si vedrà venerdì 16 agosto alle 20:15 su RTL. Da allora, uno dei 17 episodi della stagione del giubileo verrà trasmesso ogni giorno alla stessa ora. In totale, RTL manda 13 concorrenti delle stagioni precedenti nel Dschungel in Sud Africa.

