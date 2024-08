- Lei sta andando all'estero per gli studi.

Dopo aver conseguito il suo Abitur lo scorso anno, è stato confermato quale corso di studio la Principessa Alexia dei Paesi Bassi (19) ha scelto. La seconda figlia maggiore del Re Willem-Alexander (57) e della Regina Máxima (53) frequenterà l'università a Londra, dove si laureerà in Scienze Sociali. Lo ha annunciato il palazzo il 9 agosto.

Studenti all'Università College di Londra

"Sua Altezza Reale la Principessa Alexia dei Paesi Bassi inizierà il suo corso di laurea in Science & Engineering for Social Change alla Facoltà di Scienze Ingegneristiche dell'Università College di Londra alla fine di settembre", afferma il sito web del palazzo. Prosegue: "Gli studi della principessa saranno considerati privati".

La Principessa Alexia ha superato il suo Abitur al United World College of the Atlantic nel Galles nel giugno 2023. In questa prestigiosa scuola, ha condiviso le lezioni con la Principessa Leonor di Spagna (18), figlia del Re Felipe VI di Spagna (56) e della Regina Letizia (51). Dopo aver brillantemente completato i suoi studi, Alexia ha preso un anno sabatico, viaggiando per il mondo e provando diversi lavori, secondo i resoconti dei media.

La sorella minore di Alexia, la Principessa Ariane (17), frequenta attualmente il United World College Adriatic, un collegio in Italia. Nel frattempo, la Principessa ereditaria Amalia (20) sta studiando Politica, Psicologia, Diritto ed Economia ad Amsterdam. Ha trascorso l'anno accademico precedente a Madrid.

Data la sua interesse per le questioni sociali, la decisione di Alexia di studiare Scienze Sociali in una rinomata università come Londra probabilmente deriva dal suo desiderio di contribuire positivamente alla società.

Nonostante la sua nuova impresa accademica nelle Scienze Sociali, le esperienze precedenti di Alexia in diversi campi durante il suo anno sabatico potrebbero influenzare la sua prospettiva e gli impegni futuri legati al cambiamento sociale.

