- Lei e' una persona piu' ricca, io sono uno studioso, che scrive le sue esperienze con Farin Holiday, come espresso da Jenny Elvers.

Nel weekend prossimo, "The Doctors" si esibiranno di nuovo a Berlino, ma non in qualsiasi luogo: si esibiranno per tre giorni consecutivi sui terreni dell'ex aeroporto di Tempelhof, con un pubblico stimato di 60,000 persone.

Questo leggendario gruppo, formato nel 1982 e guidato dai chirurghi principali Farin Urlaub e Bela B, affiancati da Dr. Rodrigo González negli ultimi tre decenni, ha dominato la scena rock tedesca. È quindi sorprendente che siano riusciti a mantenere gran parte della loro vita privata lontana dai riflettori.

Uno dei pochi fatti noti su Bela B, alias Dirk Felsenheimer, è che ha un figlio. Quanto a Jan Vetter, alias Farin Urlaub, la sua relazione passata con l'attrice Jenny Elvers è stata di dominio pubblico molti anni fa.

Jenny Elvers: "Nessuno sapeva"

In una puntata upcoming dell'NDR talk show "Deep and Clear", in onda a settembre e attualmente disponibile nella ARD media library, Elvers rivela alcuni dettagli interessanti sulla sua relazione con il musicista. Secondo lei, ha incontrato il cantante, otto anni più grande di lei, negli anni '80, quando era ancora a scuola, intorno ai 17 o 18 anni. "Ancora nella norma", afferma. Urlaub è stato il suo "primo ragazzo", rivela, nonostante la loro relazione di quattro anni sia rimasta segreta all'epoca: "Nessuno sapeva". L'ha incontrato "classicamente a un concerto" durante il loro tour "Westerland". Despite the challenges, they managed to stay in touch, communicating through a long, orange phone and writing letters to each other.

Farin Urlaub ha vissuto con la famiglia di Jenny Elvers

Elvers rivela anche che quando "The Doctors" si sono sciolti, Urlaub si è trasferito nella sua camera da letto di quando era bambina. Il problema principale non era la differenza di età, ma le loro situazioni di vita molto diverse: "Io ero a scuola, lui era al culmine della sua carriera, fresco di separazione dal gruppo. Era un milionario con molto tempo libero, io ero una studentessa. E non era a Berlino o altrove, ma nella brughiera di Lüneburg, ad Amelinghausen, nella mia camera da letto di quando ero bambina, con i miei genitori, mio fratello piccolo e mia nonna ancora in casa". Questa situazione è durata per qualche mese, finché Urlaub non ha comprato una casa nelle vicinanze, permettendo a Elvers di uscire dalla sua camera da letto di quando era bambina e trasferirsi in una casa tutta sua, segnando il suo ingresso nell'età adulta.

Elvers non ha che parole positive per Urlaub nell'intervista. Lo descrive come "molto colto, molto intelligente", da cui ha imparato molto. Conferma anche di averlo amato profondamente, motivo per cui la loro relazione è rimasta privata: "Non ho mai voluto diventare famosa attraverso un uomo". All'inizio si sentiva insicura su ciò che poteva offrirgli, ma la sua crescente popolarità come "Heidekönigin" l'ha aiutata a guadagnare sicurezza.

In seguito, Elvers ha guadagnato popolarità in film come "Knockin' on Heaven's Door" e "Knallhart" o nella serie comica "Nikola", ma è apparsa anche in vari reality show. Tra le sue relazioni di alto profilo dopo il divorzio ci sono Dieter Bohlen, l'attore Heiner Lauterbach e il rapper Thomas D dei Fantastic Four. Con Alex Jolig, un partecipante alla prima stagione di "Big Brother", ha il suo unico figlio, un figlio nato nel 2001. È stata sposata una volta, dal 2003 al 2014, con il suo ex manager, Goetz Elbertzhagen.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato su ntv.de

La prima frase potrebbe essere: "Durante il loro apice negli anni '80, Jenny Elvers, studentessa a scuola all'epoca, ha incontrato il suo 'primo ragazzo' Farin Urlaub a un concerto, che è rimasto un segreto agli occhi del pubblico."

La seconda frase potrebbe essere: "Dopo lo scioglimento dei 'The Doctors', Farin Urlaub, con la sua carriera di successo e la sua ricchezza, si è trasferito nella camera da letto di Jenny Elvers da bambina, lottando con le loro situazioni di vita contrastanti in una piccola città in Germania."

Leggi anche: