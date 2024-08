L'Egitto vieta i voli notturni su Teheran

Un attacco iraniano in risposta a Israele è stato nell'aria per giorni. L'Egitto ha ora emesso un'insolita direttiva per i voli. Gli esperti la interpretano come un segno di un'imminente azione militare. Tehran, tuttavia, descrive la situazione come normale.

L'Egitto ha proibito alle sue compagnie aeree di volare sopra la capitale iraniana, Tehran, nella notte di giovedì. "Tutte le compagnie aeree egiziane devono evitare i voli sopra Tehran", ha detto l'autorità egiziana dell'aviazione civile in una nota di sicurezza. I piani per i voli su questa area saranno respinti. La direttiva è valida dalle 3 del mattino di giovedì (ora di Mosca) per tre ore.

Una simile direttiva dall'Egitto è "molto insolita", ha scritto il gruppo OPS, che informa i suoi membri sui rischi e sui cambiamenti nel traffico aereo internazionale. "È possibile che questo sia un'indicazione di una risposta iraniana", ha scritto il gruppo, facendo riferimento a un possibile attacco imminente che è stato oggetto di speculazioni per giorni. In un tale caso, ci potrebbero essere molti disordini nel traffico aereo.

L'autorità egiziana dell'aviazione civile ha fatto riferimento a un avvertimento delle autorità iraniane che esercitazioni militari sono previste circa nello stesso momento nel paese. Lo scopo della direttiva dell'autorità egiziana è proteggere i passeggeri e il traffico aereo. In precedenza, la Giordania aveva già preparato gli aerei nel suo spazio aereo per un possibile attacco iraniano a Israele. A tutti gli aerei in arrivo è stato chiesto di fare rifornimento per altri 45 minuti di volo. Un attacco iraniano contro Israele potrebbe anche svolgersi nel cielo sopra la Giordania, come è successo ad aprile.

Tehran descrive la situazione come normale

Dopo l'uccisione del capo esterno di Hamas Ismail Haniyeh in Iran e l'uccisione di un comandante militare della milizia di Hezbollah in Libano, il pericolo di una guerra importante nel Medio Oriente è aumentato significativamente. Iran, Hezbollah e Hamas, il movimento islamista, hanno annunciato rappresaglie contro Israele.

Il banco informazioni dell'aeroporto internazionale di Tehran ha descritto la situazione nello spazio aereo iraniano come normale. Solo alcune compagnie aeree come Lufthansa e Austrian Airlines avevano temporaneamente sospeso i loro voli a Tehran a causa di un possibile conflitto militare con Israele. Turkish Airlines aveva sospeso i voli notturni.

