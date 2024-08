- L'Egitto proibisce i voli su Teheran la prossima notte.

Egitto ha vietato ai propri vettori aerei di sorvolare la capitale iraniana Teheran per la notte di giovedì. "Tutti i vettori aerei egiziani devono evitare i voli su Teheran", ha detto un avviso di sicurezza dell'autorità egiziana dell'aviazione civile. I piani per i voli in questa zona saranno respinti. L'istruzione è valida dalle 3 del mattino di giovedì (ora di Mezzogiorno Egitto) per tre ore.

Un simile avviso dall'Egitto è "molto insolito", ha scritto il gruppo OPS, che informa i propri membri sui rischi e sui cambiamenti nel traffico aereo internazionale. "È possibile che questo sia un segno di una risposta iraniana", ha scritto il gruppo, facendo riferimento a un possibile attacco imminente che è stato oggetto di speculazioni per giorni. In un tale caso, ci potrebbero essere molti disordini nel traffico aereo.

In precedenza, la Giordania aveva già preparato il proprio spazio aereo per un possibile attacco iraniano contro Israele. A tutti gli aerei in arrivo è stato richiesto di rifornirsi di carburante sufficiente per un'ulteriore mezz'ora di volo. Un attacco iraniano contro Israele potrebbe verificarsi anche nel cielo sopra la Giordania, come è accaduto ad aprile.

Dopo l'uccisione del capo esterno di Hamas Ismail Haniyah in Iran e l'uccisione di un comandante militare della milizia di Hezbollah in Libano, il rischio di una guerra di grandi proporzioni nel Medio Oriente è notevolmente aumentato. Iran, Hezbollah e Hamas, i gruppi islamisti, hanno annunciato rappresaglie contro Israele.

