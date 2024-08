L'Egitto delinea le sue azioni nei confronti di Hamas, dettagliando le rispettive strategie.

Gli intermediari egiziani trovano difficile da digerire l'accordo di cessate il fuoco proposto per la Striscia di Gaza. Due funzionari egiziani a conoscenza delle trattative affermano che Hamas è improbabile che accetti il piano così com'è. Una delle ragioni principali è l'atteso rilascio di ostaggi nella prima fase senza alcuna garanzia da parte di Israele o dei mediatori, con le trattative per le fasi successive ancora in corso.

Come ha detto uno dei funzionari, "Gli americani offrono promesse, non garanzie". Hamas vede questo come il rilascio di civili come scudi umani per una tregua di sei settimane senza alcuna garanzia di un cessate il fuoco permanente.

Il corridoio di Philadelphia crea problemi

La proposta viene anche criticata per la mancanza di chiarezza sull'impegno di Israele a ritirare le sue forze da due aree strategiche nella Striscia di Gaza - il corridoio di Philadelphia lungo il confine egiziano e il corridoio di Netzarim che corre da est a ovest attraverso la Striscia di Gaza. Israele ha accettato solo di ridurre la sua presenza nel corridoio di Philadelphia e ha promesso vagamente di evacuare l'area alla fine, ma senza alcuna garanzia.

"Non è accettabile per noi e non è accettabile per Hamas", ha detto il primo funzionario.

Il corridoio di Philadelphia è un passaggio stretto, largo circa 100 metri e lungo 14 chilometri, e ospita il valico di frontiera di Rafah con l'Egitto. Il corridoio fa parte di una zona demilitarizzata più ampia su entrambi i lati del confine israeliano-egiziano. Secondo l'accordo di pace, solo un numero limitato di soldati o guardie di frontiera è consentito nella zona.

Israele ha rivendicato il controllo del corridoio dal maggio scorso, che ha strained i suoi rapporti con l'Egitto, che ha protestato contro l'avanzata di Israele verso il suo confine. Dal punto di vista di Israele, il corridoio di Philadelphia serve da condotto per il contrabbando, compresi i armi. L'esercito riferisce dell'esistenza di diversi tunnel sotto il corridoio, alcuni abbastanza grandi per far passare i veicoli, che Hamas è sospettato di utilizzare per contrabbandare armi nella Striscia di Gaza.

La partenza di Blinken

Un altro funzionario egiziano familiare con gli ultimi sviluppi nelle trattative concorda che un breakthrough sembra improbabile. Israele si rifiuta di ritirarsi completamente dalle forze della Striscia di Gaza durante la seconda fase dell'accordo e richiede di mantenere le sue forze nel corridoio di Philadelphia e di conservare il controllo completo sul corridoio di Netzarim.

L'Egitto ha informato sia gli Stati Uniti che Israele che non riaprirà il valico di frontiera di Rafah fino a quando le forze israeliane non si ritireranno completamente dal lato palestinese e lasceranno il corridoio di Philadelphia.

