- Legislatore: Unire contro l'autoritarismo

Riguardo alle prossime elezioni statali in Sassonia e Turingia, il Ministro della Giustizia di Amburgo Anna Gallina incoraggia tutti i democratici a unirsi contro il fascismo. Contestualmente, la politica dei Verdi ha criticato il presidente della CDU Friedrich Merz per il populismo. "Incredibile! Invece di affrontare i fascisti, si abbandonano al populismo egoistico", ha scritto Gallina sulla piattaforma X (precedentemente Twitter).

Merz: Il governo sta perdendo la presa sul paese

In precedenza, Merz aveva scritto: "Quando un cancelliere federale perde il controllo del governo, alla fine il governo perde il controllo dell'intero paese. Lo si può osservare nei sondaggi: in Turingia e Sassonia, tutti e tre i partiti del semaforo lottano per la soglia del 5%. In qualità di cittadino di questo paese, non ne traevo alcun piacere".

Gallina ha replicato: "Turingia e Sassonia sono fondamentali! I democratici dovrebbero sempre essere vicini e capaci di stare uniti contro il fascismo".

Merz ha chiarito ad Erfurt giovedì che, in conformità con il consenso unanime della CDU federale e di tutte le sue associazioni statali, non ci sarebbe stata collaborazione con l'AfD. "L'impegno rimane. Non ci piegheremo", ha affermato Merz durante un'apparizione congiunta per la campagna elettorale con il candidato principale della CDU della Turingia Mario Voigt.

Partiti del semaforo al 5% nei sondaggi

Secondo un recente sondaggio Forsa, la CDU sarebbe la forza più potente in Sassonia il 1° settembre con il 33%, seguita dall'AfD con il 30% e dal Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) con il 13%. SPD e Verdi otterrebbero ciascuno il 6% per entrare nel parlamento statale, mentre La Sinistra sarebbe al 3% e quindi non rappresentata. Altri partiti raggiungerebbero il 9%, compreso l'FDP con meno del 3%.

In Turingia, l'AfD è attualmente la forza più potente con il 30%. La CDU segue con il 21% e il BSW con il 18. La Sinistra, che finora è stata rappresentata dal Presidente del Ministro Bodo Ramelow, è al 13% nei sondaggi. L'SPD entrerebbe nel parlamento statale con il 7%, mentre i Verdi non raggiungerebbero questo obiettivo con il 4%. Altri partiti raggiungerebbero il 7%, compreso l'FDP con meno del 3%.

La critica di Merz nei confronti dei "partiti del semaforo" che lottano per la soglia del 5% in Turingia e Sassonia viene vista da Gallina come fuori luogo, che sottolinea l'importanza di stare uniti contro il fascismo in queste regioni fondamentali. Nonostante l'affermazione di Merz che la CDU non collaborerà con l'AfD, il partito di estrema destra sta guadagnando un sostegno significativo in entrambi gli stati, ponendo una sfida ai democratici.

Leggi anche: