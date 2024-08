- Legionari sono sempre più presenti nelle tubature

Legionella sono spesso trasmesse attraverso acqua aerosolizzata, come nelle docce, nelle vasche idromassaggio, negli umidificatori o attraverso i rubinetti dell'acqua. Possono causare sintomi simil-influenzali a polmonite grave. Nel Baden-Württemberg, il numero di persone colpite da Legionella è aumentato. Alla fine di luglio, sono stati segnalati 222 casi, rispetto ai 350 dell'intero anno 2023 e 248 nel 2022.

Secondo l'Istituto Robert Koch (RKI), le possibili ragioni per l'aumento generale dei casi potrebbero essere una migliore rilevazione dei casi, una popolazione invecchiata e cambiamenti climatici. La combinazione di temperature elevate e precipitazioni aumentate sembra portare a un maggior numero di casi di Legionella, secondo l'Istituto Robert Koch.

Vasche idromassaggio aumentano il rischio di infezione

In generale, i casi di Legionella sono più numerosi in estate e autunno. Le ragioni potrebbero essere i viaggi durante le vacanze e i rischi di infezione associati, come l'uso di vasche idromassaggio, come scrive l'Istituto Robert Koch. Inoltre, i batteri possono moltiplicarsi più facilmente nell'acqua nelle tubazioni delle case non utilizzate regolarmente durante le vacanze. Temperature più elevate favoriscono anche la crescita della Legionella.

Per proteggersi dalla Legionella, il Ministero degli Affari Sociali raccomanda di far scorrere l'acqua occasionalmente negli appartamenti e nelle case vuoti, così come nelle docce e nei lavandini poco utilizzati.

I batteri sono presenti in basse concentrazioni quasi ovunque nell'acqua. Le condizioni di crescita ideali si trovano a temperature comprese tra 25 e 45 gradi Celsius. Secondo l'Istituto Robert Koch, la crescita dei batteri è inibita a temperature dell'acqua superiori a 55 gradi Celsius e muoiono a temperature superiori a 60 gradi Celsius.

Più persone muoiono per Legionella

In linea di principio, la responsabilità per la qualità dell'acqua potabile spetta alle opere idrauliche, che devono garantire che l'acqua sia fornita alle tubazioni degli edifici in modo adeguato. I proprietari di grandi edifici residenziali sono obbligati, in determinate condizioni, a far testare l'acqua potabile almeno ogni tre anni.

Se viene superato un certo valore limite per la Legionella, l'autorità sanitaria locale deve essere informata. Questa poi supporta l'eliminazione del problema. L'Ufficio Sanitario dello Stato non ha dati sulle problematiche relative alla Legionella negli anni passati, secondo il Ministero degli Affari Sociali.

Il numero di persone che alla fine muoiono per Legionella è aumentato rispetto all'anno precedente: alla fine di luglio, ci sono state dieci morti, rispetto alle 13 dell'anno precedente e alle 26 del 2022.

Diabetici e persone immunocompromesse particolarmente a rischio per la Legionella

Le persone con sistema immunitario indebolito o determinate condizioni di base come diabete, malattie cardiache e polmonari, nonché fumatori e anziani, sono particolarmente suscettibili alla Legionella. In circa il cinque-Dieci percento dei pazienti, la malattia assume un decorso fatale, secondo le cifre dell'Istituto Robert Koch.

L'ultima grande epidemia di Legionella nel Baden-Württemberg si è verificata in autunno 2023, secondo il Ministero della Salute. Tra agosto e novembre, un totale di 39 donne e uomini sono stati colpiti - 35 di loro hanno dovuto essere ricoverati in ospedale, ma nessuno è morto.

Il dipartimento della salute e l'agenzia per la protezione dell'ambiente hanno infine concluso che il sistema di raffreddamento evaporativo nel centro della città era la fonte dei malati e lo hanno chiuso. "I sistemi di raffreddamento evaporativo vengono utilizzati nei sistemi tecnici per trasportare il calore generato", scrive l'Agenzia Federale per l'Ambiente su questi sistemi.

Grande epidemia di Legionella in Polonia: almeno 19 morti

Ci sono spesso segnalazioni in tutto il mondo di grandi epidemie di Legionella con decessi. Ad esempio, almeno 19 persone sono morte in una grande epidemia di Legionella nella città polacca di Rzeszow e nella regione circostante alla fine dell'estate 2023.

La malattia dei legionari è stata identificata per la prima volta nel 1976 durante un convegno di un'associazione di veterani negli Stati Uniti: diversi partecipanti sono stati colpiti dalla polmonite atipica.

La Germania ha registrato un aumento dei casi di Legionella, con 222 casi segnalati nel Baden-Württemberg alla fine di luglio 2023, superando i totali annuali del 2022 e del 2023. I viaggi e l'uso di vasche idromassaggio durante i periodi di vacanza sono considerati fattori che contribuiscono all'aumento dei casi, poiché i batteri possono moltiplicarsi più facilmente nell'acqua calda.

Il rischio di infezione da Legionella dalle vasche idromassaggio è particolarmente alto in Germania, poiché i batteri possono prosperare nell'acqua a temperature più elevate, soprattutto durante le vacanze quando l'acqua non viene utilizzata regolarmente.

Leggi anche: