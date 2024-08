RTL invia 13 semi-celebrità nella sua "Giungla delle Leggende". Tutti hanno fatto parte dello show in passato. Ecco chi sono e cosa c'è da sapere.

Giulia Siegel (49)

Giulia Siegel, soprannominata personalità televisiva, attrice, modello, DJane e figlia del compositore di Grand Prix Ralph Siegel, guarda indietro alla più lunga storia del Dschungelcamp. Era lì nel 2009. Ha lasciato lo show a causa di dolori alla schiena. Era la stagione in cui l'attrice Ingrid van Bergen, allora 77enne, mangiava vive le larve e vinceva. Siegel è rimasta memorabile per il suo fumo.

Sarah Knappik (37)

Sarah Knappik, conosciuta come modello ("Germany's Next Topmodel"), ha fatto parte del cast del 2011, che ha fatto rabbrividire i fedeli spettatori. Poi, l'attore Mathieu Carrière l'ha supplicata in ginocchio: "Sei il nostro problema. Vattene. Per favore, per favore, per favore lasciaci!". Ha lasciato volontariamente, ma ha lasciato alcune citazioni in inglese per l'eternità ("Il mio aria era via"). RTL le ha detto: "La mia missione è riportare la piccola Sarah che si è persa nella giungla".

Georgina Fleur (34)

Georgina Fleur si è trasferita nel Dschungelcamp nel 2013 dopo la sua - se si vuole - stella che saliva come partecipante del format di appuntamenti "Der Bachelor". In seguito, si è trasferita nella "Casa estiva delle stelle" con il suo allora compagno Kubilay, dove ci sono state molte dispute, comprese quelle tra loro. La loro relazione, che non è più insieme secondo RTL, è stata un argomento nei tabloid da allora.

Winfried Glatzeder (79)

Winfried Glatzeder era uno di quei partecipanti quando si è trasferito nella giungla nel 2014, dove ci si è brevemente chiesto: Perché lui? L'attore è diventato famoso nel 1973 con il ruolo principale in "La leggenda di Paul e Paula" di Heiner Carow. Era considerato una volta il "Belmondo dell'Est". Ma quello è stato un po' di tempo fa. Ora ha 79 anni e torna nella giungla. "I miei figli hanno bisogno di soldi e io ho bisogno della conferma che posso essere il partecipante più anziano di un grande formato nel mio ottantesimo anno", ha spiegato a RTL.

Mola Adebisi (51)

Mola Adebisi è noto a tutti quelli che amavano Viva. Il moderatore era praticamente parte dell'inventario del vecchio canale musicale. Nel 2014 si è trasferito nel Dschungelcamp senza lasciare un grande segno - è arrivato ottavo. Nel 2024, lui e sua moglie Adelina sono diventati genitori di un figlio. Prima della giungla, ha detto a RTL: "Il mio obiettivo principale è perdere peso!"

David Ortega (38)

David Ortega è probabilmente la figura meno conosciuta nel campo estivo 2024, anche per i fan della giungla. Quando l'ex attore della serie "Köln 50667" è apparso per la prima volta nello show nel 2016, aveva i capelli neri corti e la barba ben curata. Oggi, con i capelli lunghi e un lungo vestito bianco, assomiglia otticamente a un attore vagabondo di Gesù. Nel 2021, Ortega è stato brevemente ospite dello spin-off dello show "The Great Dschungelshow" e ha sollevato più domande che risposte con la sua apparizione e alcuni pensieri molto sconnessi.

Thorsten Legat (55)

Thorsten Legat, un ex calciatore (tra gli altri per VfB Stuttgart) e un powerhouse ambulante, è diventato una specie di mascotte della giungla. Questo è stato grazie alla sua apparizione nella stagione 2016, in cui si è distinto per una distintiva forte ambizione (per dirla con parole gentili). Probabilmente non c'è stato nessun altro candidato nella storia dello show che ha preso la caccia alle stelle dei pasti così seriamente come Legat con i suoi monti muscolari. Inoltre, ha un talento per diventare incredibilmente agitato nel suo discorso. In altre parole, è un buon candidato.

Kader Loth (51)

Kader Loth è una sorta di grande dame della TV spazzatura tedesca. È diventata nota molti anni fa per la sua partecipazione a formati come "Big Brother" e "Die Alm". In "Die Burg", ha assistito a uno dei primi scandali del genere quando Frédéric Prinz von Anhalt ha fatto pipì nella sua vasca da bagno. Ha fatto il suo ingresso nella giungla per la prima volta nel 2011. La sua dichiarazione a RTL prima di questo anno di show, "In generale, non ho desiderio per le persone", mostra che ha interiorizzato i meccanismi del genere.

Elena Miras è diventata famosa grazie al reality show "Love Island," dove ha conosciuto il suo successivo partner Mike Heiter (che ha partecipato alla stagione del campo di jungle all'inizio del 2024). Miras è entrata nella jungle nel 2020 e a volte si è fatta notare come una rumorosa collerica. Uno dei suoi temi principali era, tra le altre cose, che una bottiglia era stata scambiata. Sembra che non l'abbia ancora superata: "La questione della bottiglia era così presente nella mia jungle allora. Penso che mi sia costato la vittoria," ha detto a RTL. Non è più con Mike Heiter.

Daniela "Danni" Büchner (46)

Daniela "Danni" Büchner è entrata nel campo della jungle nel 2020 e detiene ancora il record per il maggior numero di prove della jungle (12). Come vedova del precedente partecipante "Malle"-Jens Büchner, voleva rendere omaggio al suo marito defunto con la sua partecipazione, secondo i resoconti generali. Tuttavia, Büchner ha spesso causato frizioni e l'atmosfera non era buona. Anche la coppia di conduttori ha chiesto al pubblico di non inviare la donna ora 46enne ad altre prove della jungle. Ora, vuole mostrare chi è "davvero".

Eric Stehfest (35)

Eric Stehfest è diventato famoso come attore nella soap RTL "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" e per il suo modo di parlare schietto della sua storia. La sua autobiografia, in cui ha scritto delle sue esperienze con la Crystal Meth e i precedenti problemi di droga, è diventata un bestseller. Nel campo della jungle del 2022, si è distinto per non aver partecipato a una prova perché non voleva voltare le spalle ai suoi compagni di campo. Ha detto di non essere pronto a giocare per il cibo con persone che non gli piacevano, il che era un po' un tabù nei valori della televisione reality.

Gigi Birofio è stato nella jungle solo nel 2023, ma è già stato riammesso. La star della televisione reality ("Ex on the Beach") ha un talento per legare con gli altri partecipanti e per trovare qualche perla filosofica quotidiana ("Il percorso qui non aveva solo un passo, aveva una scala intera", "Il mio inglese è ancora una schifezza"). Ciò che è rimasto impresso nella mente delle persone è stato come lui e il compagno di campo Cosimo non sono riusciti a resistere al tentatore croc

